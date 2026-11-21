Informations sur l'équipe

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni devra se passer de plusieurs joueurs. Laurent Abergel, Antoine Mendy, Ali Abdi, Moïse Bombito, Salis Abdul Samed, Mohamed Abdelmonem et Hicham Boudaoui sont tous indisponibles pour cette rencontre. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs niçois, et la composition probable sera communiquée à l'approche du coup d'envoi.

Le PSG, de son côté, est privé d'Ousmane Dembélé, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Maghnes Akliouche et Désiré Doué. Luis Enrique devra donc réorganiser son équipe en l'absence de ces titulaires habituels, sans suspension à gérer par ailleurs. Des mises à jour seront apportées à l'approche du match si la situation évolue.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

L'Allianz Riviera accueille un choc de Ligue 1 entre Nice et le Paris Saint-Germain, deux clubs aux ambitions bien distinctes en ce milieu de saison. Les Niçois, sixièmes au classement, reçoivent le leader incontesté du championnat dans ce qui s'annonce comme un test de référence pour Olivier Pantaloni et ses hommes.

Nice aborde cette rencontre sur une dynamique positive, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs. Le club azuréen a notamment écrasé Rennes 5-2 fin octobre, démontrant une efficacité offensive réelle. Leur seule défaite récente est venue à Lyon, un revers qui n'entame pas leur belle série globale.

De l'autre côté, le PSG est en état de grâce. Luis Enrique peut s'appuyer sur un collectif qui n'a pas perdu depuis plusieurs semaines, enchaînant les succès en Ligue 1 et en Ligue des champions. La manière dont Paris a dominé Villarreal 6-0 ou battu le FC Barcelone 4-2 en Ligue des champions illustre le niveau de performance atteint par cette équipe.

Le déplacement à Nice sera néanmoins loin d'être une formalité. L'Allianz Riviera est une enceinte difficile, et Nice possède la capacité de poser des problèmes à n'importe quel adversaire à domicile. La solidité défensive des Aiglons sera mise à rude épreuve face à l'attaque parisienne.

Enrique devra composer sans plusieurs éléments importants, ce qui pourrait redistribuer les cartes dans l'animation offensive du PSG. La profondeur de l'effectif parisien sera une nouvelle fois sollicitée.

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Form

Nice présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs en Ligue 1. Les Aiglons ont conclu leur série la plus récente par un succès 2-0 à Angers le 8 novembre, après avoir notamment écrasé Rennes 5-2 fin octobre. Sur ces cinq rencontres, Nice a inscrit 12 buts et n'en a concédé que six, confirmant une efficacité des deux côtés du terrain. Leur seule contre-performance est une défaite 2-1 à Lyon mi-octobre.

Le PSG affiche pour sa part un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. La formation de Luis Enrique a remporté son dernier match 1-0 contre Troyes en Ligue 1 le 7 novembre, après une démonstration 6-0 face à Villarreal en Ligue des champions. Paris a marqué 18 buts et n'en a concédé que trois sur cette période, signe d'une solidité collective remarquable.

Head-to-Head Record

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 21 mars 2026 en Ligue 1, où le PSG s'était imposé 4-0 à l'Allianz Riviera. Sur les cinq derniers face-à-face recensés, Paris compte trois victoires contre une pour Nice, avec un match nul 1-1 en octobre 2024. Le bilan global penche nettement en faveur du club parisien dans cette série récente.

Standings

En Ligue 1, Nice occupe la sixième place du classement, tandis que le Paris Saint-Germain trône en tête avec la première position.