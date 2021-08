Nice - Marseille : qui a le mercato le plus alléchant ?

Ambitieux, l'OGC Nice et l'OM, qui s'affrontent ce dimanche soir, se sont donnés les moyens d'atteindre leurs ambitions avec un mercato très actif.

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille se rendra chez son voisin niçois pour le choc de cette troisième journée de Ligue 1. 200 petits kilomètres séparent les deux villes, mais outre cette proximité géographique, les Aiglons et les Phocéens ont de nombreux points communs cette saison. Deux projets ambitieux, deux équipes restant sur une saison décevante, deux entraîneurs qui nourrissent de grandes attentes, mais surtout un mercato estival très actif et très alléchant.

Neuvième de Ligue 1 la saison dernière malgré un recrutement déjà ambitieux, l'OGC Nice a dû revoir sa copie cet été. Les dirigeants niçois ont commencé leur marché avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et pas n'importe lequel : Christophe Galtier, champion de France en titre avec Lille. Une manière de poser les bases et de marquer ses ambitions pour la et les saisons à venir. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2020-2021 sera chargé d'apporter de la stabilité après une saison marquée par l'éviction de Patrick Vieira sur le banc de touche, mais aussi de faire grandir les jeunes talents des Aiglons comme il a su si bien le faire à Saint-Etienne et à Nice.

Marseille de son côté n'a pas attendu la fin de saison pour entamer sa révolution sur le banc de touche. Après le départ hâtif d'André Villas-Boas et l'intérim assuré par Nasser Larguet, l'OM a décidé de miser sur Jorge Sampaoli en mars dernier. L'Argentin a ainsi eu quelques mois pour s'acclimater à la Ligue 1 et à la vie chez les Phocéens. Tout en profitant de son temps pour faire un état des lieux de son effectif, Sampaoli a rempli son objectif : qualifier l'OM pour la Ligue Europa. L'Argentin et ses dirigeants ont donc tout mis en oeuvre afin d'entamer cette nouvelle saison en étant totalement prêt et avec des idées précises en tête sur les besoins de l'effectif marseillais.

La révolution Sampaoli en cours de marche

Et c'est pour cette raison que l'Olympique de Marseille n'a pas traîné sur le marché des transferts. Rapidement, l'OM a enchaîné les arrivées et a offert un effectif de qualité à Jorge Sampaoli pour la préparation estivale. Gerson a ouvert la marche avant d'être rejoint par Konrad de la Fuente, Leo Balerdi, Cenzig Ünder, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Un mercato complet ou presque puisque l'OM aimerait toujours faire revenir Pol Lirola pour renforcer son couloir droit et n'est pas contre l'idée de réaliser un dernier coup si une opportunité se présente. Hormis en attaque, où Milik était arrivé l'hiver dernier, l'OM s'est renforcé dans chaque secteur de jeu.

Ünder vient remplacer numériquement Florian Thauvin, tandis que Konrad de la Fuente, la belle surprise du mercato olympien, s'est déjà imposé sur le côté gauche de l'attaque et s'annonce être une très belle pioche. Au milieu de terrain, Jorge Sampaoli avait besoin de plus de joueurs pour mettre en place son système de jeu hybride en 3-2-4-1. Guendouzi et Gerson lui apportent des solutions et sont directement entrés dans le onze de départ. En défense, Leo Balerdi fait son retour et avec Luan Peres, Jorge Sampaoli dispose d'un joueur très à l'aise balle au pied, tandis que le prêt de Saliba est un très beau coup sans dépenser outre mesure.

Dernier point faisant un peu plus débat, le recrutement de Pau Lopez pour venir concurrencer Steve Mandanda. L'international français avait besoin d'une doublure, mais c'est plutôt un 1 bis qui est arrivé. Reste à voir si cela ne causera pas un problème au cours de la saison si la hiérarchie entre les deux hommes n'est pas claire. Pablo Longoria ne s'est pas trompé, hormis Pau Lopez, les sept autres recrues ont débuté les deux premiers matches de Ligue 1 et ont affiché, pour la plupart, de belles promesses.

Des jeunes talents et de l'expérience : la recette Galtier

Nice n'est pas en reste non plus. Si l'OM a enregistré huit renforts majeurs, les Aiglons en comptent sept, sans les retour de prêts. Prêté l'an dernier à Nice, Jean-Clair Todibo a ouvert la marche, et arrive dans le cadre d'un transfert permanent, avant que l'OGC Nice se mette à enchaîner les beaux coups. Le grand espoir néerlandais, Calvin Stengs, est arrivé, suivi de Melvin Bard, jeune espoir lyonnais, de Mario Lemina et de Pablo Rosario, autre espoir néerlandais. Entre-temps, Justin Kluivert, non désiré par Mourinho à l'AS Roma, est arrivé en prêt, tandis que Marcin Bulka, nouvelle doublure de Walter Benitez a fermé la marche. Christophe Galtier l'a rappelé au micro de Prime Video, il aimerait encore recruter un attaquant d'ici la fin du marché. Mais jusqu'ici, le mercato de l'OGC Nice est un quasi sans-faute.

Sans compter les retours de prêts, seuls le promu, Troyes, et Lens ont été plus actifs que l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice lors de ce mercato estival. Mais plus que leur activité, c'est la qualité du mercato des Niçois et des Olympiens qui font saliver leurs supporters respectifs. Nice a offert à Christophe Galtier les armes nécessaires pour réaliser son 4-4-2. Avec Calvin Stengs, Pablo Rosario, et dans une moindre mesure, Melvin Bard, l'OGC Nice s'est renforcé à des postes clés et s'est offert des jeunes joueurs talentueux qui pourront être revendus chers d'ici deux ou trois ans. Ajouter à cela, l'expérience de Mario Lemina, déjà en grande forme en ce début de saison, et le talent confirmé de Justin Kluivert et vous avez là un savant mélange.

Avec des moyens plus limités que l'OM, Nice s'est renforcé à chaque ligne en ciblant bien ses besoins. Christophe Galtier manquait de joueurs de côtés, un problème résolu avec les arrivées de Stengs et Kluivert qui vont permettre à Gouiri d'évoluer dans l'axe de l'attaque avec Dolberg. Lemina et Rosario viennent densifier l'entrejeu tandis que Bard apporte de la profondeur à gauche où seul Kamara répondait aux attentes à ce poste. Lors du succès face à Lille, cinq des sept recrues étaient titulaires, seuls Calvin Stengs, blessé, et Marcin Bulka n'ont pas joué. Nice a affiché un visage séduisant en compagnie de ses recrues avec une prestation de très bon augure pour la suite de la saison. Si Christophe Galtier parvient à mettre sa patte sur cet effectif, il pourra faire un malheur dès cette année.

Difficile de trancher entre le mercato de l'OM et celui de Nice. Si l'OM réussit à faire revenir Pol Lirola, Jorge Sampaoli aura vu tous ses souhaits exaucés cet été et pourra compter sur un effectif complet et compétitif. Mais à l'heure actuelle, il est difficile de ne pas tirer son chapeau à l'OGC Nice. En plus de ses nouveaux joueurs, l'arrivée de Christophe Galtier risque de faire une nette différence entre le Nice 2020-2021 et celui de cette saison. Sur le papier c'était déjà le cas l'an dernier, mais avec les changements au sein de son effectif cet été c'est encore plus vrai, Nice a tout du trouble-fête. Et si ça arrive ce sera en grande partie grâce à un mercato estival intelligent et séduisant.