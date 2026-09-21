Luis Figo, ancienne star du Real Madrid et du Barça, s'est prêté à un court test publié par le quotidien catalan « Sport », dévoilant à cette occasion certaines de ses préférences et des souvenirs de sa carrière de footballeur, ainsi que les noms des joueurs qui attirent son attention à l'heure actuelle.

Figo est considéré comme l'un des meilleurs ailiers droits de l'histoire du football, et son nom reste associé à l'un des transferts les plus controversés de l'histoire du football espagnol, lorsqu'il a quitté le Barça pour rejoindre le Real Madrid, après avoir eu le sentiment que la direction du club catalan ne l'appréciait pas à sa juste valeur, tant sur le plan sportif qu'économique.

Le transfert du joueur portugais au Real Madrid fut la première grosse opération de Florentino Pérez après sa prise de fonction à la présidence du club madrilène, ce qui le plaça au cœur d'une tempête populaire et médiatique pendant une longue période.

Il y a quelques jours, Figo a participé à un événement organisé par la Liga espagnole à New York, à l'occasion de la première mondiale du jeu EA SPORTS, aux côtés de plusieurs légendes de la compétition, tels que le Brésilien Marcelo, son compatriote Rivaldo et l'Argentin Javier Mascherano.

À l'issue de l'événement, Sofía Ramírez, ancienne joueuse du Barça et du Real Madrid, a réalisé un test rapide avec Figo, avant de le publier par la suite sur ses comptes de réseaux sociaux.

Liverpool et San Mamés

La première question portait sur les ambiances de supporters qui l'ont le plus impressionné, Ramírez l'ayant interrogé sur les tribunes ou les stades qui lui ont laissé une impression particulière. Après quelques hésitations, Figo a répondu : « C'est toujours compliqué, mais peut-être Liverpool. »

Interrogé sur le meilleur stade d'Espagne dont il se souvient, notamment sur le plan de l'ambiance, il a écarté les stades du Barça et du Real Madrid et a déclaré : « Peut-être San Mamés », en référence au stade de l'Athletic Bilbao, connu pour ses ambiances de supporters enflammées.

Figo a également révélé sa ville préférée pour vivre, répondant d'un seul mot : « Lisbonne », avant que Ramírez n'acquiesce en la qualifiant d'« endroit très joli ».

Pauleta, meilleur coéquipier

Au sujet du meilleur coéquipier avec lequel il a évolué durant sa carrière, Figo a affirmé avoir eu de nombreux coéquipiers d'exception, mais il a choisi son compatriote Pedro Pauleta.

La star portugaise a déclaré : « Dieu merci, j'ai eu de très bons coéquipiers, car ils étaient tous formidables, mais si je devais en choisir un, je dirais Pauleta. »

Quant à l'adversaire le plus difficile qu'il ait affronté sur le terrain, Figo a choisi un défenseur brésilien et un défenseur italien, à savoir Roberto Carlos et Paolo Maldini, en raison de la force, de la vitesse, de l'expérience et de la capacité de ce duo à limiter la dangerosité des attaquants.

Interrogé sur le plus beau but qu'il ait marqué, il n'a pas beaucoup hésité, expliquant que son faible nombre de buts rend le choix plus facile, avant d'évoquer son but avec la sélection du Portugal face à l'Angleterre lors de l'Euro.

Figo a déclaré : « C'est facile, parce que je n'ai pas marqué beaucoup de buts, alors je choisis le but que j'ai marqué avec le Portugal contre l'Angleterre à l'Euro. »

Bellingham, Mbappé et Vinicius parmi ses favoris

Pour clore le test, Figo a dévoilé la liste de ses joueurs préférés à l'heure actuelle, qui comprend l'Anglais Jude Bellingham, le Français Kylian Mbappé et le Français Michael Olise, ainsi que le Brésilien Vinicius Junior.