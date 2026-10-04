Ni Harry Kane, ni Lamine Yamal ! Thomas Müller dévoile ses deux favoris pour le Ballon d'Or

« Pour moi, il y a deux candidats qui m’ont le plus enthousiasmé par leur performance individuelle », a écrit le joueur de 37 ans dans sa newsletter mensuelle envoyée par e-mail. « Et ce sont Michael Olise et son partenaire idéal à la Coupe du monde, Kylian Mbappé. » Une évaluation assez surprenante, alors que Harry Kane et Lamine Yamal sont généralement considérés comme les grands favoris pour le Ballon d’Or.

Kane a remporté le doublé national avec le Bayern Munich et a inscrit au total 73 buts pour son club et sa sélection sur la période prise en compte (saison 2025/26) - plus que n’importe quel autre joueur. Yamal a remporté la Primera División espagnole avec le FC Barcelone et la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole.

Müller, désormais en MLS sous les couleurs des Vancouver Whitecaps, n’a toutefois mentionné ni son ex-coéquipier du Bayern Munich Kane ni Yamal en un seul mot.

Quels titres ont remportés Michael Olise et Kylian Mbappé ?

À la place, l’ancien international de 37 ans a livré un véritable plaidoyer pour Olise et Mbappé : « Les deux allient le spectacle au danger devant le but. Dans le détail, ils parviennent à être efficaces grâce à leur finesse et leur puissance, tout en donnant à l’ensemble une impression d’ultra-facilité. Pour moi, c’est l’étoffe d’un joueur mondial de l’année. Il faut tout simplement une touche de magie. »

Olise a remporté le doublé avec le Bayern Munich aux côtés de Kane, mais il a nettement moins marqué que son brillant partenaire offensif. Son compatriote Mbappé, lui, a terminé la saison dernière avec le Real Madrid sans le moindre grand titre. Lors de la Coupe du monde, les deux Français ont échoué en demi-finale face à l’Espagne, futur vainqueur.

La remise du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre au Palladium Theatre de Londres. L’élection est organisée par le magazine français de football France Football. Des journalistes sélectionnés du monde entier sont habilités à voter.