La star brésilienne Neymar da Silva a sauvé son équipe de Santos du piège de la défaite face à Chapecoense grâce à un match nul spectaculaire (2-2) en championnat du Brésil hier samedi. Mais son récital individuel sur le terrain n'a pas empêché l'éclatement d'une crise interne qui pourrait menacer la stabilité de l'équipe, après une violente altercation verbale avec plusieurs de ses coéquipiers durant la pause entre les deux mi-temps.

Selon les révélations de la chaîne brésilienne « Globo », l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a eu un différend houleux avec certains joueurs plus jeunes, en tête desquels Gabriel Bontempo et João Ananias, un incident dont le club estime qu'il a eu un impact négatif sur la performance de l'équipe en seconde période et attisé les tensions au sein du vestiaire.

Deux buts insuffisants pour éteindre la polémique

Pour sa première apparition après son retour de participation à la Coupe du monde, Neymar (34 ans) a livré une prestation héroïque en inscrivant deux buts, dont l'un sur penalty dans les dernières minutes du temps réglementaire, permettant à son équipe d'égaliser après avoir mené en première période avant que la situation ne bascule en faveur des visiteurs.

Cependant, ce qui s'est passé dans les coulisses a éclipsé la performance technique de la star brésilienne. Des rapports médiatiques brésiliens ont indiqué que Neymar avait adressé de cinglantes insultes à Bontempo, le qualifiant de « minable » et le menaçant qu'il jouerait en deuxième division contre Chapecoense la saison prochaine, en référence à la baisse de son niveau.

Démenti et enquête

Alors que les proches du meilleur buteur historique de la sélection brésilienne ont observé un silence total face à ces accusations, Bontempo et Ananias ont tous deux confirmé qu'une discussion générale avait eu lieu entre les deux mi-temps, mais ils ont catégoriquement nié les insultes présumées relayées dans les médias.

Face à l'aggravation de la crise et à son impact potentiel sur la cohésion de l'équipe, la direction du club de Santos a décidé d'ouvrir une enquête interne urgente afin d'établir la vérité sur ce qui s'est passé et d'élucider pleinement les circonstances de l'incident, dans une tentative de contenir la tension et de rétablir l'harmonie au sein de l'effectif avant les prochains matchs.