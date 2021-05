Neymar s'est toujours vu plus fort que les autres

Neymar s'est livré pour GQ. Au programme, son niveau, ses idoles, mais aussi le Brésil.

Neymar a de nouveau fait les Unes des médias après avoir renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Le Brésilien a également fait la couverture de la version britannique du magazine GQ Style après avoir accordé une interview sur sa vie sous les projecteurs.

En plus de partager son point de vue sur le fait de grandir pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, il a également souligné certaines de ses idoles de football qu'il aimait regarder.

Neymar s'est notamment exprimé sur le fait de grandir et d'évoluer en jouant avec Sao Paulo : "C'est difficile à expliquer parce que tout est allé si vite. J'ai commencé à jouer au football et après six mois, je jouais déjà sur le terrain, étant reconnu par tout le monde. J'étais très célèbre [mais] je me suis toujours préparé pour ça, parce que c'était mon rêve depuis que je suis très jeune. "

L'article continue ci-dessous

Neymar affirme avoir toujours eu la conviction d'être fort et même meilleur que les autres. "Je ne voulais pas être meilleur que quiconque - je voulais donner de mon mieux. Par exemple, une saison, j'ai marqué 30 buts, et la suivante, je voulais en marquer 40. Je savais que mon statut était différent de celui. d'autres membres de l'équipe, cependant. Je savais que j'étais meilleur que les autres joueurs parce que j'avais du talent. Merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité d'être le meilleur joueur possible."

Neymar a aussi profuté de cet entretien pour évoquer ses joueurs favoris. "Il n'y a pas une équipe que j'aime le plus, mais je suis toujours à l'affût des joueurs individuels. Quand j'étais jeune, j'adorais regarder le football à cause de Zidane, Lampard, Rooney, Beckham - ce sont les types de joueurs que j'aime."

Angleterre contre Brésil, où est la vraie passion du football ? "Les Anglais ont créé le football, mais le Brésil est le pays du football. Tout le monde joue au football quand il est jeune, qu’ils deviennent professionnels ou qu’ils jouent simplement avec leurs amis, tout le monde a cette passion. C'est une chose émouvante pour les Brésiliens."