Neymar raille le « roi » des pronostics de la Coupe du monde : « Essaie encore une fois »

Neymar da Silva, le capitaine brésilien, a raillé l’expert allemand Joachim Clement après la qualification de la Seleção pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Auriverde ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en renversant le Japon (2-1) grâce à un but tardif de Gabriel Martinelli (Arsenal) à la 90^e+6.

Joachim Clement, économiste allemand employé par une banque d’investissement britannique, avait prédit une défaite surprise du Brésil face au Japon en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Après la qualification, Neymar a donc réagi sur son compte officiel X avec une pique : « Monsieur Joachim Clement… réessayez lors de la prochaine Coupe du monde. »

Remplaçant au coup d’envoi, Neymar n’est pas entré en jeu, malgré sa participation partielle au troisième match de groupe face à l’Écosse.

En huitièmes de finale, la Seleção défiera le vainqueur du match Côte d’Ivoire-Norvège, programmé mardi soir.

Klement s’est forgé une solide réputation grâce à la justesse de ses pronostics lors des Coupes du monde : il avait prédit les titres de l’Allemagne en 2014, de la France en 2018 et de l’Argentine en 2022, des pronostics qui se sont chaque fois vérifiés.

Pour l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il place déjà les Pays-Bas parmi les favoris.







