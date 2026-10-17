Neymar met fin au débat : voici le meilleur joueur du monde

Le Brésilien Neymar da Silva, la star de Santos, a apporté son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or cette année.

Selon le quotidien espagnol Marca, Neymar a publié une image sur ses comptes de réseaux sociaux et a adressé un message clair : « Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. »

Le joueur de Santos a partagé une image issue des plateformes « Score 90 » et « Sofascore », qui comprenait une comparaison entre deux saisons exceptionnelles, celle de la star brésilienne et celle du jeune talent, Neymar concluant que Lamine Yamal est le meilleur joueur de la planète.

L'image présentait les statistiques de Neymar avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2017-2018, lorsqu'il avait inscrit 25 buts et délivré 16 passes décisives en 27 matches.

En face, la comparaison reprenait les chiffres de Lamine Yamal, auteur de 8 buts et 9 passes décisives lors de ses 10 premiers matches avec Barcelone cette saison.

La star du Barça reçoit ainsi un nouveau soutien dans sa quête du prestigieux Ballon d'Or, dont le lauréat sera dévoilé le 25 octobre prochain à Londres.

Ce soutien vient d'un ami proche, les deux joueurs entretenant une belle relation d'amitié depuis qu'ils ont passé des vacances ensemble au Brésil en 2025.



