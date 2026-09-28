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AFC Ajax v Panathinaikos FC - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Neuf ans après le choc : le frère d'Abdelhak Nouri donne des nouvelles de son état

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A. Nouri
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« Son sourire porte une signification différente »

  Neuf ans après le malaise cardiaque soudain d'Abdelhak Nouri, son frère a donné des nouvelles encourageantes de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam.

 Le milieu de terrain néerlandais d'origine marocaine s'était effondré au sol lors d'un match amical contre le Werder Brême en 2017, alors qu'il n'avait que 20 ans.

 Il a souffert de graves lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène et est resté dans le coma pendant près de trois ans. Aujourd'hui, son état de santé semble s'être amélioré, selon les propos de son frère.

Son frère a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « Il va bien, son état est stable. Surtout comparé à son état au début. Lorsque mon frère est rentré aux Pays-Bas après l'accident, ce fut une période extrêmement difficile. Par rapport à cette période, les choses vont bien mieux maintenant. »

Son frère s'est également remémoré un souvenir très émouvant : le premier sourire spontané de Nouri, trois ans après son accident.

Alors que la famille était réunie, une plaisanterie a apparemment déclenché un éclat de rire chez l'ancien footballeur : « Aujourd'hui encore, son sourire a une signification totalement différente de celle des sourires des autres. C'était comme une confirmation qu'il nous reconnaît et nous comprend. »

L'histoire de Nouri a profondément marqué le football néerlandais, et en particulier l'Ajax, qui a retiré son maillot numéro 34 en hommage à son ancien joueur.

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