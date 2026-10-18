Neuer sème le doute avant le choc entre le Bayern Munich et Arsenal

Des doutes planent sur la participation de Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, face à Arsenal mercredi prochain à l'Allianz Arena, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, après l'apparition de nouvelles inquiétudes concernant sa disponibilité.

Le plan initial prévoyait de le laisser au repos contre Leipzig, hier, afin de garantir son rétablissement à temps avant le rendez-vous européen.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré après la victoire contre Leipzig (6-1) samedi en Bundesliga : « Il y avait un peu de liquide dans son pied, et cela ne lui permettait pas de jouer aujourd'hui. Nous verrons si la situation lui permettra de jouer mercredi. »

À lire aussi

Enrique annonce la blessure d'une star du PSG avant le choc face à Barcelone

Prochains matchs FCB Ligue des Champions 15:00 ARS

Cartons rouges et minutes en infériorité numérique : un écart abyssal entre le Real Madrid et Barcelone

Selon le quotidien allemand « Bild », la présence de liquide dans le pied pourrait être une réaction d'irritation, comme cela se produit à la suite d'une surcharge, sans que cela signifie nécessairement une blessure précise.

Si Neuer ne parvient pas à reprendre les entraînements collectifs en début de semaine, Jonas Urbig devrait à nouveau garder les buts du Bayern Munich face à Arsenal.

Le géant bavarois cherche à retrouver le chemin de la victoire dans la compétition européenne, après son match nul contre son hôte norvégien Viking (3-3), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.



