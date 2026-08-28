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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Neuer : nous travaillons pour éviter que le scénario du match contre le Paris Saint-Germain ne se reproduise

M. Neuer
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
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Lille vs Paris Saint-Germain
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Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, a rendu hommage à ses coéquipiers après la large victoire face à Stuttgart sur le score de (5-1), vendredi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena, en ouverture de la Bundesliga.

Neuer a déclaré, lors de propos tenus à la presse à l'issue de la rencontre : « Stuttgart est une bonne équipe, qui dispose de bons joueurs et d'une attaque solide, mais dès le début nous étions déterminés à tout donner pour réussir un départ parfait dans la saison. Je pense que nous l'avons montré aujourd'hui. »

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Interrogé sur la possibilité de considérer la saison actuelle comme « le triplé ou rien », le capitaine du Bayern a répondu : « On ne peut pas dire cela maintenant. Nous travaillons dur, et c'est la troisième saison avec Vinny (l'entraîneur Vincent Kompany). »

Et Neuer d'ajouter : « Nous allons essayer de travailler sur les choses qui ne se sont pas bien passées la saison dernière, afin de franchir ce dernier pas dans les grands matches à élimination directe, comme la confrontation face au Paris Saint-Germain (en demi-finale de la Ligue des champions). Mais pour l'instant, nous devons faire notre travail et avancer pas à pas. »

La formation bavaroise s'était inclinée à l'extérieur à l'aller face à Paris (5-4), avant de faire match nul chez elle (1-1) au retour, quittant ainsi la compétition dont le club français a été sacré champion aux dépens d'Arsenal.

Le Bayern Munich a entamé la nouvelle saison par une victoire face au Borussia Dortmund (2-1), samedi dernier, en Supercoupe d'Allemagne.

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