Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, a rendu hommage à ses coéquipiers après la large victoire face à Stuttgart sur le score de (5-1), vendredi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena, en ouverture de la Bundesliga.

Neuer a déclaré, lors de propos tenus à la presse à l'issue de la rencontre : « Stuttgart est une bonne équipe, qui dispose de bons joueurs et d'une attaque solide, mais dès le début nous étions déterminés à tout donner pour réussir un départ parfait dans la saison. Je pense que nous l'avons montré aujourd'hui. »

À lire aussi

En vidéo : l'arbitre de Barcelone - Bilbao admire la barbe de Raphinha !

En vidéo : les supporters de Barcelone se soulèvent au Camp Nou contre l'incident d'Elche

Interrogé sur la possibilité de considérer la saison actuelle comme « le triplé ou rien », le capitaine du Bayern a répondu : « On ne peut pas dire cela maintenant. Nous travaillons dur, et c'est la troisième saison avec Vinny (l'entraîneur Vincent Kompany). »

Et Neuer d'ajouter : « Nous allons essayer de travailler sur les choses qui ne se sont pas bien passées la saison dernière, afin de franchir ce dernier pas dans les grands matches à élimination directe, comme la confrontation face au Paris Saint-Germain (en demi-finale de la Ligue des champions). Mais pour l'instant, nous devons faire notre travail et avancer pas à pas. »

La formation bavaroise s'était inclinée à l'extérieur à l'aller face à Paris (5-4), avant de faire match nul chez elle (1-1) au retour, quittant ainsi la compétition dont le club français a été sacré champion aux dépens d'Arsenal.

Le Bayern Munich a entamé la nouvelle saison par une victoire face au Borussia Dortmund (2-1), samedi dernier, en Supercoupe d'Allemagne.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».