"Neuer a eu un grand impact" - Thibaut Courtois rend hommage au gardien du Bayern

Le dernier rempart du Real Madrid a rendu hommage à Manuel Neuer pour son impact sur l'évolution du rôle de gardien.

Le gardien allemand n'a pas seulement volé la vedette pendant la Coupe du monde 2014 pour ses talents sur sa ligne, mais aussi pour ses exploits en tant que premier relanceur. Il commençait à construire le jeu, puis quittait sa ligne pour balayer les attaques adverses si la ligne arrière était prise en défaut.

Sur l'ensemble du tournoi brésilien, remporté par l'Allemagne, il n'a encaissé que quatre buts et a reçu le Gant d'or. Courtois a depuis essayé de suivre les traces de Neuer et admet que le numéro un du Bayern est l'homme qui a révolutionné le rôle d'un gardien de but moderne.

"C'est avec Neuer qu'il y a eu le plus grand changement. Ce qu'il a fait lors de la Coupe du monde 2014 a eu un impact énorme sur ce qui a suivi. Le gardien de but n'était plus seulement celui qui devait arrêter le ballon", a déclaré Courtois dans une interview accordée à L'Equipe.

Le gardien du Real Madrid a remporté le Trophée Yachine 2022 devant Neuer après avoir 22 clean sheets toutes compétitions confondues la saison dernière et n'en avoir encaissé que 46, ce qui a permis à Madrid de remporter la Liga et la Ligue des champions.

Courtois sera de retour entre les poteaux pour Madrid contre le RB Leipzig mardi en Ligue des champions. Neuer sera également présent sur la scène européenne lors du déplacement du Bayern Munich à Barcelone.