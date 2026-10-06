Roy Keane a critiqué la légende de Manchester United, Eberechi Eze, avant la victoire de l'Angleterre contre la Tchéquie (3-0) en Ligue des nations, invitant la star d'Arsenal à se débarrasser de son jeu « beaucoup trop négligé » sans ballon.

Eze a conservé sa place dans l'effectif de Thomas Tuchel pour l'équipe d'Angleterre après la Coupe du monde de cet été, bien que ses apparitions se soient limitées à des entrées en jeu lors des matchs d'Arsenal en début de saison de Premier League.

Pour autant, le joueur de 28 ans est resté sur le banc lors du match d'ouverture de l'Angleterre contre l'Espagne, avant d'entrer en jeu face à la Tchéquie (premier match) et à la Croatie.

Nul doute qu'Eze avait hâte d'être titulaire avec la sélection de son pays pour la première fois depuis sa victoire palpitante contre la France lors du match pour la troisième place du Mondial, et il a été choisi pour évoluer sur l'aile gauche lors du quatrième et dernier match de l'Angleterre pendant cette trêve internationale ce soir.

Harry Kane a sans aucun doute été l'homme du match ce soir-là contre la Tchéquie, en inscrivant un doublé — après un but contre son camp de Vladimir Coufal — tout en atteignant son record de 125 sélections avec les Three Lions au stade de Wembley.

Dans le même temps, Eze a offert quelques moments prometteurs tout au long des 90 minutes, mais il s'est effacé au fil du temps, et pourrait retourner à Arsenal avec le sentiment qu'il aurait pu faire davantage pour impressionner.

S'exprimant avant le match, Roy Keane a révélé qu'il avait été « déçu » par la courte apparition d'Eze lors du précédent match de l'Angleterre, quand les hommes de Tuchel avaient signé une large victoire 7-0 contre la Croatie.

L'ancien et célèbre milieu de terrain de Manchester United et de la République d'Irlande a vivement critiqué la contribution d'Eze dans le jeu sans ballon, et lui a conseillé de donner le meilleur de lui-même lorsqu'il en a l'occasion.

Keane a déclaré, selon le quotidien anglais « Metro » : « J'ai été déçu par lui l'autre soir (contre la Croatie) lorsqu'il est entré sur le terrain ».

Et de poursuivre : « Il est évident que l'Angleterre attaque et livre une très bonne prestation, donc lorsque les occasions se présentent à toi, il faut les saisir ».



