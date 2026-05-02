NEC échoue à égaliser face au Feyenoord après une fin de match irrésistible

Samedi, le NEC n’a pas réussi à rejoindre le total de points (58) du deuxième, le Feyenoord. Le troisième du classement a partagé les points (1-1) lors d’une rencontre agréable face à Telstar. Au final, c’est surtout un précieux point pour les visiteurs dans la lutte contre la relégation de la Vriendenloterij Eredivisie.

Bien que dominateur en début de rencontre, le club néerlandais a buté sur une défense bien organisée. C’est même Telstar qui a ouvert le score sur la pelouse lourde du Goffert : Sem van Duijn, déjà héros contre le Sparta Rotterdam, a repris à bout portant un tir repoussé de Cedric Hatenboer.

La rencontre a été temporairement interrompue à la 35^e minute en raison de fortes pluies, avant de reprendre après une pause d’environ trente minutes. Les visiteurs sont restés dangereux et sont rentrés aux vestiaires avec un avantage 0-1, même si Sami Ouaissa a manqué une occasion en or de réduire le score à 1-1.

Peu après la reprise, Telstar perdait sur blessure Tyrone Owusu, remplacé par Soufiane Hetli. Le NEC réclamait ensuite un penalty après un choc dans la surface, mais M. Manschot refusait de s’en saisir.

Dick Schreuder joue alors son va-tout et effectue quatre changements, dont les sorties de Bryan Linssen, brillamment contré par Ronald Koeman junior, et de Noé Lebreton, remplacés notamment par Youssef El Kachati et Koki Ogawa, afin de relancer l’équipe à domicile.

NEC restait offensif sous le regard nerveux de Correia, posté sur la touche. Telstar livrait un combat acharné pour chaque mètre, mais souffrait des conditions difficiles au stade De Goffert. Le public néciste s’impatientait, voyant le chronomètre défiler au détriment du troisième du classement.

L’égalisation est finalement tombée à la 86^e minute : Danilo a servi un ballon sur un plateau à Tjaronn Chery, qui a battu Koeman à bout portant. La fin de match est devenue électrique. Ogawa a bien failli inscrire le 2-1, mais sa frappe a frôlé la lucarne. Dans la foulée, Gonzalo Crettaz a repoussé une tête puissante de Jelani Seedorf.

Les Néerlandais repartent de l’avant : Ogawa trouve la barre, puis El Kachati décoche une reprise acrobatique pour le 2-1. La joie embrasse Nimègue, mais elle s’éteint aussitôt. Après consultation de la VAR, l’arbitre Manschot annula la réalisation pour hors-jeu. Pas de vainqueur donc, malgré une fin de match irrationnelle, ponctuée d’un ballon repoussé sur la ligne par Philippe Sandler. Telstar est virtuellement sauvé de la relégation directe, six points séparant le club du NAC Breda à deux journées de la fin.