« Ne plaisantez pas avec nous » : le message enflammé de Mourinho se retourne contre lui

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a lancé une nouvelle attaque contre la Ligue espagnole, en raison de la densité des matchs et de l'enchaînement des rencontres sur une courte période, estimant que ses joueurs ont disputé un « marathon » de matchs, dans un contexte marqué par les déplacements fréquents et le peu de temps de récupération. Toutefois, le calendrier du club merengue et les engagements liés au stade Santiago-Bernabéu ont soulevé des interrogations quant à la nature de cette plainte et à la mesure dans laquelle elle tient compte de la situation des concurrents.

Le journal « Sport » espagnol a indiqué que la protestation de Mourinho, après la victoire contre Valence au stade Mestalla, n'a pas abordé tous les aspects du calendrier du Real Madrid, notamment les engagements du stade Santiago-Bernabéu à accueillir des événements extérieurs au football, ainsi que les conditions auxquelles ont été confrontées les équipes rivales durant la même période.

L'entraîneur portugais a déclaré, en réponse à une question sur le message qu'il souhaitait adresser aux responsables de la Ligue : « Je dois être humble car ils détiennent le pouvoir. J'espère qu'ils ne se moqueront plus de nous. Nos joueurs ne sont pas ici en ce moment pour jouer avec leurs sélections nationales, cela a été un marathon », en référence à la densité des matchs subie par l'équipe.

La plainte de Mourinho a coïncidé avec l'accueil, au stade Santiago-Bernabéu, d'un match de football américain entre les Cincinnati Bengals et les Atlanta Falcons, deuxième rencontre officielle de la compétition disputée sur le sol espagnol, ce qui a relancé le débat sur l'influence des événements non footballistiques accueillis par le stade sur les horaires des matchs du Real Madrid.

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, avait précédemment critiqué les demandes du Real Madrid relatives à la modification des horaires de ses matchs afin de permettre la tenue d'autres événements dans son stade, réclamant que le club révèle le nombre de changements qu'il avait demandés, ceux que la Ligue avait acceptés et dans quelle mesure elle avait répondu à ses besoins, affirmant que les modifications accordées devaient elles aussi entrer en ligne de compte.

Le Real Madrid a disputé 4 matchs consécutifs à l'extérieur, en commençant par la rencontre face au Barça lors du Clasico le 25 octobre, puis contre le Racing Santander le 1er novembre, l'Olympiakos à Athènes le 4 novembre, avant d'affronter Valence le 7 du même mois.

L'intervalle entre les coups d'envoi des matchs de Santander et d'Athènes a été de 74 heures et demie, tandis qu'il a atteint 74 heures et un quart entre les rencontres d'Athènes et de Valence, des périodes qui incluent le temps de déplacement et de préparation, et ne traduisent pas nécessairement la durée de récupération réelle des joueurs.

Mourinho a expliqué que le manque de temps entre les matchs avait constitué un fardeau pour son équipe, soulignant que la délégation du Real Madrid était rentrée de Grèce à trois heures du matin et que les joueurs avaient été contraints de dormir au centre d'entraînement de Valdebebas afin de disposer du temps nécessaire au repos.

Mais la comparaison avec le calendrier du Racing Santander révèle un autre aspect de la crise : l'équipe cantabre a disputé un match de Coupe du Roi face à Ribadesella le jeudi 29 octobre, avant d'accueillir le Real Madrid le dimanche 1er novembre, avec un intervalle de seulement 67 heures et 15 minutes entre les coups d'envoi des deux matchs.

Mourinho avait critiqué la tenue du match de Santander le dimanche, affirmant que la Ligue avait fait à son équipe un « cadeau » en lui faisant disputer le match à cette date, réclamant la modification de l'horaire de la rencontre face à Valence, qui s'est jouée le samedi.

Toutefois, décaler le match entre Santander et le Real Madrid au samedi, en conservant le même horaire, n'aurait laissé à l'équipe cantabre que 43 heures et 15 minutes seulement avant son match de Coupe, ce qui l'aurait placée sous une pression plus grande.

Le Racing a convoqué, dans le cadre de sa préparation à la rencontre face au Real Madrid, 10 joueurs de l'équipe réserve pour disputer le match de Coupe, en raison du manque de temps entre les deux échéances.

Le Real Madrid n'a pas été la seule équipe à avoir fait face à une série de matchs et de déplacements enchaînés, puisque le Barça a disputé 3 rencontres à l'extérieur en une seule semaine, face à Galatasaray le 13 octobre, au Real Betis le 17 octobre et au Paris Saint-Germain le 20 octobre, se déplaçant entre Istanbul, Séville et Paris.

L'intervalle entre les matchs du Barça face au Betis et au Paris Saint-Germain a été de 74 heures et demie, tandis que l'écart entre le début du premier et du troisième match de sa série était supérieur à son équivalent dans la série de matchs du Real Madrid entre Santander, Athènes et Valence d'environ 19 heures et 15 minutes, malgré la différence des conditions de déplacement et de compétition.

Les équipes participant à la Ligue Europa ont également été confrontées à des pressions similaires, puisque le Celta Vigo a joué face au Celtic écossais le jeudi 22 octobre, avant d'accueillir le Real Betis le dimanche 25 octobre, avec un intervalle de 68 heures et 15 minutes, malgré le retour de l'équipe d'un déplacement européen à l'extérieur.

En revanche, le Real Madrid attend une série de matchs consécutifs au stade Santiago-Bernabéu après la trêve internationale, face au Celta Vigo, au PSV Eindhoven et au Deportivo Alavés, les 21, 24 et 28 novembre, ce qui place le Real Madrid face à une période chargée en matchs sans avoir besoin de se déplacer entre les stades.

Ces comparaisons mettent en lumière la complexité du calendrier des compétitions espagnoles, dans un contexte d'imbrication des engagements nationaux, continentaux et des événements organisés dans les stades. Et tandis que Mourinho réclame davantage de temps de récupération et une modification des horaires des matchs, la densité du calendrier ne se limite pas au seul Real Madrid, mais s'étend aussi à ses concurrents, même si la nature des conditions et les périodes de temps disponibles diffèrent pour chaque équipe.