Partager Suivez GOAL sur Google

Le rapport de l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández a révélé les détails de l'expulsion de Fermín López, joueur de Barcelone, lors du match face à Villarreal. Le joueur avait protesté avec colère contre une décision arbitrale en seconde période, avant de quitter le terrain sans que l'arbitre ait pu lui présenter le carton rouge.

Publicité

Selon le quotidien espagnol Sport, Hernández Hernández a expliqué dans son rapport avoir adressé un carton rouge à Fermín à la 74e minute pour avoir contesté auprès du quatrième arbitre. Le joueur s'était levé du banc des remplaçants et s'était dirigé vers lui en lançant à voix haute : « Ne me cherche pas ! »

L'arbitre a ajouté dans son rapport : « J'ai également constaté que le joueur a quitté le terrain en direction des vestiaires avant que je puisse lui présenter le carton rouge. » Ce qui explique pourquoi le carton rouge n'a pas été brandi devant le joueur au moment des faits.

Le jeune joueur risque une suspension d'un ou deux matchs, selon l'appréciation de la commission de discipline quant à la nature de l'incident. Une sanction qui pourrait le priver du match face au Deportivo, ainsi que de la rencontre en retard contre l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Barcelone.

De son côté, le club catalan entend faire appel de cette expulsion, qu'il juge imméritée. Il estime en effet que la protestation de Fermín n'a pas dépassé ce qui se produit habituellement pendant les matchs, compte tenu de la tension et de l'émotion qui accompagnent la compétition.

Publicité Publicité

Interrogé sur l'incident après la rencontre, Flick a assuré ne pas savoir précisément ce qui s'était passé entre Fermín et le quatrième arbitre, faute d'avoir entendu les propos du milieu de terrain. Il a indiqué que l'arbitre gardait son attention rivée sur le banc de Barcelone et que, lorsqu'il s'est approché de lui pour obtenir des explications sur le carton rouge, il a eu la surprise de recevoir lui aussi un carton jaune. Un épisode qui a renforcé sa colère face aux décisions arbitrales du match.

Related Topics

L'entraîneur allemand n'a pas caché son agacement envers l'arbitre Hernández Hernández, laissant entendre que ce n'était pas la première fois que cela se produisait avec lui : « C'est toujours la même chose avec cet arbitre », a-t-il déclaré, en référence à ses griefs accumulés contre ses décisions.

Ses critiques ont également porté sur d'autres situations de la rencontre, estimant que Lamine Yamal avait subi des fautes évidentes non sifflées par l'arbitre, tout en demandant à ses joueurs d'accepter les décisions et de se concentrer sur une meilleure performance sur le terrain.

Publicité

Malgré la polémique autour de l'expulsion de Fermín, Flick a tenu à saluer la réaction de ses joueurs et leur capacité à surmonter un début de match difficile, Barcelone ayant été mené de deux buts dans les sept premières minutes avant de retrouver son équilibre et de renverser la situation. Il a estimé que l'équipe avait livré une bien meilleure prestation en seconde période, avec une meilleure organisation et des mouvements offensifs plus efficaces, ce qui lui a permis de revenir dans la partie et de s'imposer, malgré la pression imposée par le scénario du match.