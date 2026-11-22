Le rapport de l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández a révélé les détails de l'expulsion de Fermín López, joueur de Barcelone, lors du match face à Villarreal. Le joueur avait protesté avec colère contre une décision arbitrale en seconde période, avant de quitter le terrain sans que l'arbitre ait pu lui présenter le carton rouge.
Selon le quotidien espagnol Sport, Hernández Hernández a expliqué dans son rapport avoir adressé un carton rouge à Fermín à la 74e minute pour avoir contesté auprès du quatrième arbitre. Le joueur s'était levé du banc des remplaçants et s'était dirigé vers lui en lançant à voix haute : « Ne me cherche pas ! »
L'arbitre a ajouté dans son rapport : « J'ai également constaté que le joueur a quitté le terrain en direction des vestiaires avant que je puisse lui présenter le carton rouge. » Ce qui explique pourquoi le carton rouge n'a pas été brandi devant le joueur au moment des faits.
Le jeune joueur risque une suspension d'un ou deux matchs, selon l'appréciation de la commission de discipline quant à la nature de l'incident. Une sanction qui pourrait le priver du match face au Deportivo, ainsi que de la rencontre en retard contre l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Barcelone.
De son côté, le club catalan entend faire appel de cette expulsion, qu'il juge imméritée. Il estime en effet que la protestation de Fermín n'a pas dépassé ce qui se produit habituellement pendant les matchs, compte tenu de la tension et de l'émotion qui accompagnent la compétition.
Interrogé sur l'incident après la rencontre, Flick a assuré ne pas savoir précisément ce qui s'était passé entre Fermín et le quatrième arbitre, faute d'avoir entendu les propos du milieu de terrain. Il a indiqué que l'arbitre gardait son attention rivée sur le banc de Barcelone et que, lorsqu'il s'est approché de lui pour obtenir des explications sur le carton rouge, il a eu la surprise de recevoir lui aussi un carton jaune. Un épisode qui a renforcé sa colère face aux décisions arbitrales du match.
L'entraîneur allemand n'a pas caché son agacement envers l'arbitre Hernández Hernández, laissant entendre que ce n'était pas la première fois que cela se produisait avec lui : « C'est toujours la même chose avec cet arbitre », a-t-il déclaré, en référence à ses griefs accumulés contre ses décisions.
Ses critiques ont également porté sur d'autres situations de la rencontre, estimant que Lamine Yamal avait subi des fautes évidentes non sifflées par l'arbitre, tout en demandant à ses joueurs d'accepter les décisions et de se concentrer sur une meilleure performance sur le terrain.
Malgré la polémique autour de l'expulsion de Fermín, Flick a tenu à saluer la réaction de ses joueurs et leur capacité à surmonter un début de match difficile, Barcelone ayant été mené de deux buts dans les sept premières minutes avant de retrouver son équilibre et de renverser la situation. Il a estimé que l'équipe avait livré une bien meilleure prestation en seconde période, avec une meilleure organisation et des mouvements offensifs plus efficaces, ce qui lui a permis de revenir dans la partie et de s'imposer, malgré la pression imposée par le scénario du match.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.