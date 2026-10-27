« Ne le qualifiez plus jamais de perdant » : le monde s'incline devant Harry Kane après des années de moqueries

La presse internationale a salué le sacre de l'Anglais Harry Kane, vainqueur du Ballon d'Or 2026, après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et l'équipe d'Angleterre. À 33 ans, il décroche la plus prestigieuse récompense individuelle du football et met fin à des années de critiques qui l'avaient poursuivi en raison de son retard à soulever des trophées.

Les médias internationaux ont mis en lumière les records établis par l'attaquant du Bayern Munich, ainsi que son long parcours vers le sommet, estimant que son sacre représente la victoire d'un joueur dont les capacités avaient longtemps été sous-estimées, avant qu'il ne s'impose parmi les grands du football et ne ramène le Ballon d'Or en Angleterre après une absence de 25 ans.

« Le roi Harry »

Le quotidien français L'Équipe a qualifié Kane de « roi Harry », soulignant que le capitaine de l'équipe d'Angleterre a été sacré à 33 ans, après une saison exceptionnelle sur les plans individuel et collectif.

Le journal a mis en avant ses 73 buts en 65 matchs et sa contribution aux succès du Bayern Munich, ainsi que la troisième place de l'équipe d'Angleterre à la Coupe du monde. Kane a par ailleurs devancé le Français Kylian Mbappé et l'Espagnol Lamine Yamal, qui ont respectivement terminé troisième et quatrième.

L'un des titres du journal portait un message clair : « Ne le traitez plus jamais de perdant », en référence aux critiques qui ont poursuivi l'attaquant anglais en raison de l'absence de trophées dans sa carrière pendant de longues années.

Dans son édition papier, L'Équipe a également mis en lumière le sacre de l'Espagnole Alexia Putellas, qui remporte le Ballon d'Or pour la troisième fois de sa carrière.

« Une star ordinaire »

De son côté, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport s'est concentré sur le parcours de Kane vers la réalisation de son rêve, soulignant que remporter le Ballon d'Or à 33 ans, et à Londres sa ville natale, représente un moment exceptionnel dans sa carrière.

Le journal a estimé que le transfert de la cérémonie de Paris à la capitale britannique a donné au sacre de l'attaquant anglais un caractère particulier, et a salué cette performance en une avec le titre : « Kane, le nouveau roi est anglais ».

« Le roi Kane, roi du monde »

Le quotidien allemand Bild a célébré le sacre de l'attaquant du Bayern Munich, estimant qu'il a ramené le trophée en championnat d'Allemagne près de trois décennies après que Matthias Sammer l'eut remporté.

Le journal a rapporté les propos de Kane : « C'est un grand honneur de jouer pour le Bayern Munich », ajoutant : « Je suis heureux de ramener ce trophée au Bayern Munich ».

L'attaquant anglais a également adressé un message à son entraîneur Vincent Kompany, qui suivait la cérémonie depuis l'hôpital, en déclarant : « Tu regardes ça depuis l'hôpital, mais j'espère que cela te donnera un peu d'énergie ».

« La star anglaise »

Le quotidien britannique Daily Mirror a mis en lumière la saison exceptionnelle réalisée par Kane avec le Bayern Munich, soulignant ses 61 buts en 51 matchs avec le club allemand la saison dernière, ainsi que sa contribution aux titres du championnat d'Allemagne et de la Coupe d'Allemagne.

Le journal a estimé que ces chiffres ont fait de l'attaquant anglais l'un des principaux candidats à la récompense, avant qu'il ne la remporte pour la première fois de sa carrière.

Oui, il le peut

Le quotidien The Sun a affirmé que le sacre de Kane est venu récompenser ses performances offensives remarquables, faisant de lui le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis 25 ans.

Le journal a souligné la force de la concurrence à laquelle il a été confronté durant la course, Mbappé et Yamal figurant parmi les noms les plus en vue pour la récompense.

« Le sacre d'un buteur déterminé »

Le quotidien français Le Parisien s'est concentré sur la grande transformation dans la carrière de Kane, dont les capacités ont longtemps été réduites à celles d'un attaquant doué pour marquer des buts, sans qu'il obtienne la reconnaissance suffisante pour son potentiel.

Le journal a souligné qu'après son transfert au Bayern Munich et sa réinvention, le joueur a atteint le sommet du football mondial, remportant le Ballon d'Or 2026, à environ 15 kilomètres de Walthamstow, le quartier où il est né.

La fin de la disette anglaise

Le quotidien britannique The Guardian a estimé que la victoire de Kane marque la fin d'une attente anglaise de 25 ans, soulignant que la récompense est venue couronner une saison durant laquelle il a remporté le Soulier d'or européen, a contribué au sacre du Bayern Munich en championnat d'Allemagne et a affiché un niveau remarquable avec la sélection de son pays à la Coupe du monde.

Le journal a également salué l'humilité du joueur, estimant que sa personnalité et sa manière de gérer le succès ajoutent à la valeur de sa performance sur le terrain et en dehors.

Seul Messi a marqué plus de buts que Kane

Le quotidien portugais A Bola a mis en lumière les statistiques offensives de l'attaquant anglais, soulignant que son talent et sa persévérance ont finalement donné lieu au sacre, après qu'il eut attendu d'avoir dépassé les 30 ans pour décrocher ses grands trophées.

Le journal a rapporté que Kane a inscrit 73 buts durant la saison, dépassant le record établi par Cristiano Ronaldo sur une seule saison, soit 69 buts, Lionel Messi demeurant quant à lui le détenteur du record.

On se moquait de lui il y a peu encore

Quant au quotidien brésilien O Globo, il s'est concentré sur le paradoxe de la carrière de Kane, qui a été raillé en raison de son incapacité à décrocher des trophées pendant de longues années, avant que son image ne change après son transfert au Bayern Munich.

Le journal a souligné que le joueur a mis fin à cette période d'attente et a remporté des titres avec le club allemand, parmi lesquels le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne, avant d'être sacré du Ballon d'Or, s'appuyant sur une saison offensive exceptionnelle durant laquelle il a inscrit 73 buts en 65 matchs.