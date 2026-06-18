Selon le journal turc Fanatik, Nathan Aké arrive en tête de la short-list de transferts de Fenerbaçhe. Tout indique que le défenseur de 31 ans quittera Manchester City lors du mercato estival.

L’une des priorités du club stambouliote cet été est de renforcer sa défense. Actuellement, deux joueurs occupent le haut de la short-list : Aké et le défenseur du RC Lens, Malang Sarr.

Sadettin Saran, le président du club récemment condamné à deux ans et demi de prison, aurait déjà entamé des discussions avec les deux joueurs et trouvé un accord de principe.

La finalisation des dossiers attendra toutefois la nomination du nouvel entraîneur principal, Ismail Kartal, assisté de Dirk Kuijt.

Une fois cette nomination officialisée, le club stambouliote pourra poursuivre les discussions et les négociations avec Aké et Sarr. Le joueur, qui compte soixante sélections avec les Oranje, se montrerait réceptif à cette perspective après avoir consulté son ancien coéquipier et actuel gardien de but de Fener, Ederson.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, Aké a principalement occupé un rôle de remplaçant la saison passée. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à douze millions d’euros.

Ces dernières semaines, son nom a également été évoqué en Serie A, où la Juventus, l’AS Rome et l’AC Milan figureraient parmi ses prétendants.