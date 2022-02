Nasser Al-Khelaïfi après PSG-Real : "C'est aussi pour la France"

Quel regard portez-vous sur cette victoire contre Madrid ?



On a fait un très, très bon match. Les joueurs ont montré que l'on est une grande équipe. On l'a toujours dit. On a vraiment fait un super match. On l'a contrôlé de la première minute jusqu'à notre but. Vraiment un match parfait.



Quel était votre sentiment à la pause ?



En première mi-temps, on n'a pas su conclure. En deuxième mi-temps, j'avais confiance en nos joueurs et en notre coach pour continuer. On avait besoin de garder la tête froide. Nous étions prêts.



Cette victoire sonne comme un message. Quel est-il ?



On a besoin que tout le monde soit ensemble. Le club, les joueurs, l'entraîneur et es supporters qui sont aussi très importants. On est tous dans le même bateau, on gagne ensemble et on perd ensemble. Aujourd'hui je suis très fier de mes joueurs, du coach et du directeur sportif. On ne joue pas seulement pour le Paris Saint-Germain, on joue pour la France aussi.