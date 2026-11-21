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Noa Lang répond sur le terrain aux sifflets de ses propres supporters.

L'entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, le fait entrer en jeu à la place de Leonardo Spinazzola à la 58e minute du match à domicile contre le Torino, comptant pour la douzième journée de Serie A.

Accueilli par les sifflets du stade Diego Armando Maradona (dont les supporters ne lui pardonnent pas son geste envers la Curva A pour faire comprendre aux supporters du Napoli qu'il n'entendait pas leurs encouragements lors du précédent match, soldé par un nul contre la Lazio, alors en tête du classement, avant la trêve internationale), l'attaquant néerlandais entre sur le terrain avec le bon état d'esprit et, à la 73e minute, participe à l'action du but de la victoire (1-0), inscrit par le milieu écossais Scott McTominay, démarqué par une passe judicieuse de l'extérieur du pied droit de Lang après que ce dernier a récupéré le ballon dans les pieds d'Aboukhlal.

Après le but, pratiquement tout le banc du Napoli se lève et court prendre Noa Lang dans ses bras.

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Né en 1999, Lang est arrivé au Napoli en provenance du PSV Eindhoven pour 27 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2 millions de bonus et 10 % sur une future revente, lors du mercato estival 2025.

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Depuis, il a disputé 40 matches sous le maillot du Napoli, inscrit 2 buts, délivré 5 passes décisives et reçu 6 cartons jaunes.

De janvier à juin 2026, il a joué en Turquie, au Galatasaray, dans le cadre d'un prêt payant de 2 millions d'euros, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives en 19 matches.

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Il est ensuite revenu au Napoli, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2030 pour un salaire annuel net de 2,8 millions d'euros.

Au cours de cette saison, Lang a eu des mots élogieux pour Allegri, tout en confirmant ses mauvaises relations avec son précédent entraîneur : Antonio Conte.

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Après le match, l'entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, a déclaré : « Je suis désolé pour le malentendu de la dernière fois. Noa Lang est un garçon qui a encore montré ce soir qu'il avait des qualités. »

À la fin, Lang a quitté le terrain sous les applaudissements des supporters, mais son nom figure toujours parmi ceux des joueurs susceptibles de quitter le Napoli lors du prochain mercato hivernal.