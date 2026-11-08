Le choc entre Naples et la Lazio n’a pas trouvé de vainqueur dimanche. Les Romains ont pris l’avantage grâce à Davide Frattesi, mais Naples a arraché un point après la pause sur un but contre son camp provoqué par Noa Lang, auteur d’un bon match : 1-1. La Lazio reste en tête, même si son grand rival, l’AS Rome, n’est qu’à deux points. L’Inter, qui affronte Côme dimanche soir, peut revenir à un point des Biancocelesti.

Les Néerlandais étaient nombreux pour ce Naples-Lazio : Sam Beukema et Lang étaient titulaires chez les locaux, tandis que Kenneth Taylor et Tijjani Noslin représentaient le club de la capitale. Josip Sutalo était lui aussi titulaire, mais le joueur prêté par l’Ajax est sorti après une demi-heure, victime d’une blessure musculaire.

La Lazio a dominé le début de match. Un centre piégeux de Noslin a failli finir directement au fond des filets, et le gardien napolitain Vanja Milinkovic-Savic a dû intervenir sur une frappe de Gustav Isaksen. À l’autre bout du terrain, Lang s’est également montré dangereux sur une tentative à laquelle le gardien de la Lazio, Christos Mandas, a réagi à temps.

Peu avant la demi-heure de jeu, la Lazio a frappé la première. Noslin, aligné sur l’aile gauche pour laisser la place à Andrea Pinamonti en pointe, a repiqué vers la surface et glissé une belle passe dans la course de Frattesi, monté aux avant-postes. Ce dernier a marqué du gauche au premier poteau, trompant Milinkovic-Savic : 0-1.

Lang a livré une très bonne prestation, créant régulièrement le danger par ses passes, ses dribbles et ses centres. Il a ainsi été à l’origine d’une énorme occasion pour Rasmus Højlund, qui aurait dû marquer de près mais a laissé à Mandas la possibilité d’effectuer un arrêt sur sa ligne.

Lang, qui s’est attiré la colère de plusieurs supporters de Naples et a reçu un carton jaune juste avant la pause pour avoir stoppé irrégulièrement une contre-attaque, a joué un rôle majeur sur l’égalisation napolitaine après la reprise. Son centre a été envoyé dans ses propres filets par le défenseur de la Lazio Alfonso Pedraza : 1-1.

Naples est aussitôt parti à la recherche d’un deuxième but et a bien failli le trouver. Diogo Leite, entré à la place de Sutalo, a dégagé la frappe, trop lente, de Kevin De Bruyne juste devant la ligne de but. L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a tenté de reprendre le contrôle en faisant entrer Fisayo Dele-Bashiru et Manuel Lazzari à la place de Pinamonti et Floriani Mussolini.

La Lazio a effectivement retrouvé une certaine maîtrise et a même semblé proche de reprendre l’avantage en fin de match, mais une excellente intervention de Beukema a stoppé Isaksen. Le score est resté de 1-1, un résultat qui n’arrange guère Naples, dixième au classement.