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Naples a fixé son prix pour Kevin De Bruyne après une première offre du PSV Eindhoven en vue du mercato de janvier. La star de 35 ans souhaiterait se rapprocher de sa Belgique natale, selon les informations rapportées, mais le transfert dépendra d’une offre revue à la hausse pour convaincre le club italien.

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Le PSV vise un transfert de De Bruyne en janvier

À l’approche du mercato de janvier, Naples a fixé un prix précis pour De Bruyne. Le club italien étudie actuellement ses options après une approche officielle du PSV . Le club d’Eredivisie tient particulièrement à recruter la star de 35 ans pour renforcer son effectif lors de la seconde moitié de la saison.

Des médias néerlandais indiquent qu’une première offre de 2 millions d’euros a déjà été formulée pour sonder Naples. Il reste moins d’un an de contrat à De Bruyne à Naples. Bien qu’il dispose d’une option pour prolonger son séjour de 12 mois supplémentaires, l’idée largement répandue en Italie est que cette clause ne sera pas activée.

Naples rejette la première offre

Malgré l’échéance prochaine de son contrat, les 2 millions d’euros proposés ne suffiront pas à convaincre Naples de se séparer de son précieux meneur de jeu. Selon les informations publiées jeudi par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club ont fixé la barre bien plus haut.

Selon le média italien, il faudra une somme plus proche de 7 millions d’euros pour conclure l’opération cet hiver. Naples sait qu’un départ en cours de saison lui laisserait très peu de temps pour trouver un remplaçant à la hauteur.

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Toutefois, si le transfert se concrétisait à ce prix, Naples dégagerait environ 10 millions d’euros au total, selon les informations rapportées. Cette somme comprend l’indemnité de transfert perçue ainsi que les économies réalisées sur le salaire restant et les primes élevées de De Bruyne.

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Allegri réticent à perdre la star belge

Au-delà des considérations financières, l’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, reste un obstacle majeur à un éventuel transfert en janvier. Le technicien italien serait totalement opposé à l’idée de se séparer de De Bruyne au milieu d’une saison éprouvante.

Allegri considère le meneur de jeu expérimenté comme le joueur le plus chevronné et le plus doué techniquement de son effectif. Perdre un élément aussi central dans la création en cours de saison perturberait profondément les plans tactiques de l’entraîneur.

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La volonté du joueur, clé d’un éventuel transfert

La réussite de ce transfert dépend désormais avant tout de De Bruyne lui-même. Reste à savoir avec quelle insistance l’international belge demandera à quitter Naples à l’ouverture du mercato.

Un transfert au PSV présente un intérêt personnel et géographique important pour le milieu de terrain expérimenté. Un départ aux Pays-Bas permettrait enfin à De Bruyne et à sa famille de retrouver leur domicile en Belgique voisine.

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Les prochaines semaines détermineront si le PSV est prêt à relever son offre pour atteindre le prix ferme de 7 millions d’euros fixé par Naples. Tant qu’aucun accord ne sera trouvé, De Bruyne restera un élément essentiel des plans d’Allegri.