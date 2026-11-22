Informations sur l'équipe

Aucune information sur les blessés, les suspendus ou la composition probable de Nantes n'est disponible pour le moment. Gregory Poirier devrait faire le point avant la rencontre.

Le constat est identique pour Grenoble, dont l'entraîneur Olivier Frapolli n'a pas encore dévoilé son groupe. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 23 nov. 2026 - 14:45 Stade de la Beaujoire

Nantes reçoit Grenoble au stade de la Beaujoire dans un match de Ligue 2 qui oppose deux équipes du ventre mou du classement, avec une pression bien plus forte côté isérois.

Les Canaris abordent cette rencontre sur une dynamique en dents de scie. Ils restent sur une large victoire en Coupe de France à Castelnau (9-1), précédée d'un succès 2-0 à Pau en championnat.

Gregory Poirier dispose donc d'un groupe qui a retrouvé de la confiance devant le but. Nantes a marqué 14 buts en cinq matchs, mais n'a pas toujours su fermer la porte, comme lors de la défaite 3-2 contre Dunkerque à la Beaujoire.

Grenoble arrive avec un bilan plus fragile. L'équipe d'Olivier Frapolli s'est qualifiée à Chambéry en Coupe de France (2-0) et a battu Reims 3-2 en Ligue 2, mais elle reste sur trois défaites lors de ses cinq dernières sorties.

Le GF38 encaisse trop depuis quelques semaines, avec 9 buts concédés sur cette série. Le déplacement à Nantes ressemble à une occasion de se relancer dans la course au maintien.

Reste à savoir où suivre cette rencontre. Voici les informations pratiques pour regarder Nantes - Grenoble en direct à la télévision et en streaming.

Form

Nantes affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le dernier en date, un succès 9-1 contre Stade Castelbourgeois en Coupe de France, a offert une avalanche de buts.

Au total, les Canaris ont inscrit 14 buts et en ont encaissé 6, avec un nul 1-1 face à Clermont et une défaite 1-0 à Saint-Étienne dans le lot.

Grenoble compte deux victoires et trois défaites sur la même période. Les Isérois se sont imposés 2-0 à Chambéry en Coupe de France puis 3-2 contre Reims, avant de s'incliner 3-1 contre Dijon.

Le bilan offensif de 7 buts marqués pour 9 encaissés montre un déséquilibre. Grenoble n'a conservé sa cage inviolée qu'une seule fois, à Chambéry.

Head-to-Head Record

Les deux clubs ne se sont plus croisés depuis plusieurs années. Leur dernière confrontation remonte à mars 2011, lorsque Grenoble s'était imposé 2-0 à domicile en Ligue 2.

Sur les cinq dernières rencontres, Nantes garde l'avantage avec trois victoires, un nul et une défaite, pour 5 buts marqués contre 4. Les duels ont toujours été serrés.

Standings

En Ligue 2, Nantes occupe la 14e place et Grenoble la 18e. Quatre rangs séparent les deux équipes, et une victoire grenobloise permettrait aux visiteurs de s'éloigner de la zone rouge, tandis que Nantes chercherait à prendre ses distances avec le bas de tableau.