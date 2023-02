Nantes : une compo surprenante pour faire tomber la Juve !

Le FC Nantes accueille la Juventus avec beaucoup d'espoir, une semaine après un match nul 1-1 à Turin. Voici le onze probable des Canaris.

Nantes peut-il le faire ? Une semaine après un score de parité décroché en Italie (1-1), tous les espoirs sont permis. Le FC Nantes aborde sa deuxième manche contre la Juventus avec l'espoir de faire tomber cette grande écurie européenne. "Ce sera un résultat honteux pour eux", a d'ores et déjà lâché Antoine Kombouaré, histoire de mettre la pression sur son adversaire.

Nantes avec un 3-4-3 sur mesure

Toujours est-il que l'entraîneur des Canaris devrait opter pour une animation en 3-4-3 très spécifique afin de mettre à mal la Juventus.

Le capitaine Lafont est évidemment attendu dans les buts nantais. Devant lui, une charnière composée de Castelleto, Girotto et Pallois est annoncée, tandis que Centonze et Coco devraient débuter sur les côtés dans des rôles de contre-attaquants.

Au milieu de terrain, l'expérience de Sissoko et l'activité de Chirivella devraient se compléter. Enfin, devant, le maître à jouer Blas - que Massimiliano Allegri a identifié comme le point fort des Nantais après son but à l'aller - devrait être épaulé par Mohamed et Mollet.