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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Nagelsmann : « Je partage l'avis de Tuchel… J'ai l'impression qu'ils filment les poils de mon nez ! »

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Julian Nagelsmann a souligné la forte présence des médias lors des matchs.

Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, a pointé du doigt plusieurs lacunes organisationnelles après la victoire (2-1) sur la Côte d'Ivoire, samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse, il a pointé la présence des photographes près du banc durant l’hymne national, jugeant qu’elle perturbait les échanges entre le staff et les joueurs à un moment « émouvant et crucial ». Il a également révélé partager cette opinion avec son compatriote Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre.

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Le jeune entraîneur a déclaré, selon des propos rapportés par la chaîne allemande « sportschau » : « Je suis d’accord avec Thomas Tuchel, c’est un moment très émouvant, quand on est en contact avec les joueurs pendant l’hymne national. »

Il a ajouté : « Ce qui frappe, c’est la proximité immédiate de ces photographes. J’ai toujours l’impression que cet énorme objectif capte jusqu’aux poils de mon nez, à seulement un centimètre ! ».

Nagelsmann enchaîne : « Je suis convaincu qu’il existe des solutions plus adaptées. Il est aussi important que les joueurs puissent établir un lien avec le staff technique. Ils doivent voir comment nous chantons l’hymne, à quel point il nous touche, et comment nous les encourageons une fois l’hymne terminé. »

Il conclut : « Puis une nouvelle vague de chants et d’encouragements démarre, et tout ce que je vois devant moi, ce sont les photographes. Il y a tellement de monde, si proche, que l’on ne distingue presque plus rien. »

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