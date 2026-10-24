Nabil Maâloul démissionne de son poste d'entraîneur du CR Belouizdad

Le Tunisien Nabil Maâloul, directeur technique du CR Belouizdad algérien, a annoncé sa démission de son poste, ce samedi, à la suite du match nul concédé par son équipe face à l'USM Alger sur le score de 2-2, lors de la rencontre qui les a opposés au stade du 5-Juillet, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Algérie professionnel, un affrontement marqué par des faits d'arbitrage spectaculaires et l'expulsion de l'entraîneur de l'équipe.

Le quotidien algérien « El Khabar » a rapporté que Maâloul a officiellement annoncé sa démission après seulement 6 matchs à la tête du staff technique du CR Belouizdad, affecté par le résultat de la rencontre, mais aussi en raison de sa contestation des décisions de l'arbitre international Mustapha Ghorbal, qui lui a brandi le carton rouge durant le match.

La rencontre s'est déroulée dans une ambiance tendue, ponctuée de contestations répétées des décisions arbitrales, après que Ghorbal a accordé 3 penalties, en plus de l'expulsion du joueur de l'USM Alger Abada, et de celle de Maâloul pour ses protestations. L'entraîneur tunisien a annoncé sa décision de se retirer lors de la conférence de presse d'après-match, après avoir répondu aux questions des journalistes, sans fournir de détails supplémentaires sur les raisons de son départ.

Le CR Belouizdad n'a publié aucun communiqué officiel au sujet de la décision de son entraîneur jusqu'à présent, tandis que des informations de presse ont évoqué la possibilité d'une réunion ultérieure entre Maâloul et les responsables du club pour discuter de sa décision, dans l'incertitude quant à savoir si cette démission est définitive ou si elle est intervenue dans un moment de colère à l'issue de la rencontre.