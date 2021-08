Manchester United : la précision de Solskjaer sur Sancho et Varane

L'entraîneur norvégien a confirmé que les deux recrues estivales sont prêtes à débuter un match avec les Red Devils. Dès ce dimanche, à Molineux ?

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Jadon Sancho et Raphael Varane pourraient faire leurs premiers pas avec Manchester United à Wolverhampton, ce dimanche. Manchester United a frappé fort en juillet dernier, arrachant Jadon Sancho au Borussia Dortmund pour un contrat de cinq ans. Quelques semaines plus tard, Raphaël Varane est devenu la deuxième grande recrue de l'été pour les Red Devils, le Real Madrid ayant accepter de le laisser partir après une décennie de bons et loyaux services.

Jadon Sancho a déjà fait deux apparitions pour Manchester United en tant que remplaçant, mais le Français, lui, n'a pas encore fait ses grands débuts. Ole Gunnar Solskjaer a révélé pourquoi il a dû intégrer progressivement les deux hommes dans le groupe. L'entraîneur norvégien a laissé entendre que les deux hommes seront alignés face aux Wolves en Premier League ce dimanche, tout en donnant des nouvelles d'Edinson Cavani, qui vient juste de revenir au club après des vacances prolongées.

"Ils se sont bien entraînés cette semaine"

"Raphael et Jadon ont eu un début de pré-saison un peu retardé, avec une maladie pour Jadon et l'attente du visa et de la quarantaine pour Rapha, mais ils se sont bien entraînés cette semaine", a déclaré l'entraîneur norvégien à MUTV. "Pour Cavani chaque semaine est importante au début, chaque séance d'entraînement est importante. C'est comme la saison dernière, nous avons eu des matchs de Carabao Cup au début et tout le monde a eu du temps de jeu", s'est souvenu le technicien.

"Maintenant, c'est difficile avec sept ou huit jours d'intervalle. Vous voulez toujours répartir un peu le temps de jeu et faire travailler l'équipe parce que nous savons que nous avons besoin de tout le monde, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Donc l'entraînement a été important et ça a été bon", s'est ensuite félicité le Norvégien. Pour rappel, Manchester United a parfaitement lancé son exercice 2021-22 lors de la 1ère journée de Premier League, ne faisant qu'une bouchée de Leeds United (5-1).