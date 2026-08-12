José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé sa satisfaction quant à la performance de son équipe après la victoire face au Deportivo La Corogne en match amical, soulignant que la rencontre a constitué un bon test pour ses joueurs, notamment avec les changements opérés au niveau de l'effectif et de la composition.

Le Real Madrid a signé une victoire encourageante sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit par Brahim Díaz lors du match qui s'est déroulé ce mercredi soir dans le cadre du tournoi amical Teresa Herrera, en préparation du lancement de la nouvelle saison.

Mourinho a déclaré dans des propos rapportés par la chaîne du Real Madrid : « Ce fut un match sérieux face à une équipe qui retrouve la Liga. Ce tournoi amical possède une grande histoire et de grandes traditions, et l'adversaire a donné tout ce qu'il avait, nous obligeant à jouer sérieusement. »

L'entraîneur portugais a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « J'ai dû procéder à quelques changements, car je ne veux pas accorder trop de minutes aux mêmes joueurs. Aujourd'hui, Fede et Arda n'ont joué que 45 minutes. »

Mourinho : le match était une occasion de travailler et d'expérimenter

Mourinho a expliqué que l'objectif n'était pas seulement de remporter la victoire, mais aussi de profiter du match pour tester certaines idées et certains éléments, déclarant : « Ce match visait la victoire, mais il servait davantage à travailler et à mener des tests. »

Il a poursuivi : « Ce qui m'a le plus plu, c'est que dans un match de ce genre, avec le changement de joueurs et de dispositif, l'équipe a joué pour obtenir un résultat. Nous disputerons de nombreux matches de cette manière en Liga, et nous avons su l'emporter sans user les joueurs de façon excessive. »

L'entraîneur portugais a évoqué la présence d'un certain nombre de joueurs qui n'ont pas pris part au match, déclarant : « Vous connaissez les cinq qui se trouvent à Valdebebas, et la semaine prochaine, les choses sérieuses commencent. »

Une difficulté des matches en hausse

Mourinho a parlé de la nature de la période actuelle de préparation, affirmant que le niveau de la concurrence augmentera progressivement, expliquant : « La difficulté des matches, de la manière dont nous avons organisé cette période, s'accroît progressivement. »

Il a ajouté : « Nous savons comment se déroulent ces tournois. Pour l'équipe qui reçoit, cette rencontre a une valeur particulière, mais pour nous, disputer un match compétitif de cette façon représente un entraînement de très bonne qualité. »

Mourinho a conclu ses propos en affirmant que le Real Madrid a tiré profit de cette rencontre dans le cadre de sa préparation, avant de passer à une phase plus sérieuse avec le lancement des compétitions officielles dans la période à venir.