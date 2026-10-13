Mourinho tranche sur le cas Hüseyin et attend le retour du duo du Real

Le Real Madrid poursuit sa préparation à Valdebebas avant de s'envoler pour Rome et de disputer son deuxième match en Ligue des champions, avec le retour à disposition de l'entraîneur José Mourinho pour Dean Huijsen, tandis qu'Éder Militão et Ferland Mendy sont encore attendus sur les terrains.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid s'est entraîné avec 22 joueurs disponibles sur la pelouse, à l'exception des gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lunin.

La séance a également été marquée par le retour d'Éder Militão et de Ferland Mendy dans le groupe, mais ils ne devraient pas participer au prochain rendez-vous européen.

Mourinho a renoué avec son habitude de s'entraîner à Madrid et de se contenter de tenir la conférence de presse obligatoire dans le stade de l'équipe adverse que le Real Madrid affronte en Ligue des champions. C'est pourquoi le technicien n'a fait appel à aucun joueur de l'équipe réserve lors de la séance d'entraînement.

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La liste du Real Madrid enregistre le retour de Huijsen par rapport au dernier match, après son absence face à Villarreal pour cause de suspension, à la suite du carton rouge reçu lors du derby.

Mourinho doit désormais définir la charnière centrale sur laquelle il s'appuiera face à la Roma, avec Antonio Rüdiger, Huijsen et Ibrahima Konaté parmi les options disponibles.

Huijsen, ancien joueur de Bournemouth, bénéficie d'une grande confiance de la part du technicien portugais, même si le Real Madrid continue de souffrir d'un manque d'options défensives, en particulier au poste de défenseur central.

Il ne reste plus dans l'infirmerie du club qu'Éder Militão et Raúl Asencio.



