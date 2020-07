Mourinho : "Tottenham gagnera des trophées avant que je parte"

Les Spurs n'ont plus rien gagné depuis 12 ans, mais l'entraîneur portugais se veut confiant pour mettre fin à cette série.

José Mourinho espère faire de un champion avant la fin de son contrat avec le club. Le Portugais a rejoint le nord de Londres en novembre avec un contrat de trois ans, remplaçant Mauricio Pochettino à la tête du club après un début de saison difficile.

Les finalistes de la de l'année dernière n'ont pas remporté de trophées depuis la 2008, et cette saison s'achèvera également sans aucun titre.

Mais Mourinho affirme qu'il faudra peut-être du temps à l'équipe londonienne pour mettre fin à la pénurie de trophées, tout en soulignant que le de Jurgen Klopp est la preuve que la patience et les signatures intelligentes portent leurs fruits.

"Combien de temps cela a-t-il pris pour Jurgen et Liverpool ?, s'est-il interrogé devant les médias. Quatre ans, quatre saisons. Acheter l'un des meilleurs gardiens de but du monde, acheter l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, etc.

"Je suis concentré sur mon contrat de trois ans. Je crois que pendant mon contrat, nous pouvons gagner des trophées. Si nous ne le faisons pas, mais que le club le fait dans la nouvelle ère, si je ne reste ici que trois ans, j'en serai heureux."

Et le Special One d'ajouter : "Je travaille pour le club. Je ne pense pas à moi. Je n'arrête pas de dire que mon ambition est la même, mon ADN est le même, mais je suis probablement au stade où je me regarde moins moi-même et mes titres, et je regarde plus le club.

"Je suis optimiste parce que je commence à travailler dès le premier jour. Parce que je crois que nous allons faire quelques changements dans notre équipe, et pour cela nous n'avons pas besoin d'un énorme investissement comme celui que le club a fait l'été dernier.

"Je ne peux pas croire que la saison va être aussi pleine d'épisodes négatifs que ceux que nous avons eus depuis pratiquement le premier jour. Il y a de nombreuses raisons de croire que ce sera différent."

Tottenham a dépensé beaucoup d'argent au cours de l'année dernière pour faire venir au club Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Steven Bergwijn, qui ont fait tomber certains records, et il estime qu'il est injuste de dire qu'ils sont réticents à investir dans l'équipe.

"La seule chose que je trouve injuste, c'est d'oublier que le meilleur stade du monde est là, que le meilleur terrain d'entraînement du monde est ici, et qu'un investissement d'environ 100 millions de livres sterling (environ 112M€) est prévu pour l'été", a-t-il déclaré.

"C'était probablement l'un des plus gros investissements d'un club de [qui] est considéré comme n'étant pas du tout engagé dans l'évolution ou pas engagé dans un investissement - 100 millions de livres sterling.

"Alors vous pouvez discuter du bon, du mauvais, du succès, du non succès. Vous pouvez discuter de toutes ces choses. Mais personne ne peut discuter du fait qu'environ 100 millions de livres étaient sur la table l'été dernier, ce qui, je pense, est une preuve que le club voulait investir."