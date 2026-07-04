Mourinho surprend la star du Real Madrid avec une nouvelle décision concernant son avenir

Ces derniers jours, José Mourinho, le technicien portugais du Real Madrid, a opéré un revirement stratégique qui surprend deux cadors de la Premier League.

Selon le site TEAMtalk, le technicien portugais a tranché : le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni, courtisé cet été par Manchester United puis Liverpool, restera au Real Madrid.

Il a demandé à la direction madrilène de conserver le milieu de terrain et de lui laisser une chance réelle de s’imposer dans le onze titulaire la saison prochaine.

Cette décision constitue un coup dur pour Liverpool et Manchester United, qui surveillaient de près la situation du milieu de terrain international, espérant profiter d’une éventuelle mise sur le marché.

Ces derniers mois, le Real avait pourtant étudié plusieurs options pour renforcer son milieu, évoquant en interne les dossiers Enzo Fernández (Chelsea) et Rodri (Manchester City) dans le cadre de sa planification à long terme.

Bien que le club madrilène ait publiquement démenti tout intérêt pour l’Argentin, l’article assure que des contacts ont bien eu lieu avec ses représentants, Florentino Pérez ayant inscrit le joueur sur la liste des cibles potentielles lors de sa campagne de réélection victorieuse.

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Changement de cap

Toutefois, selon plusieurs sources, la direction madrilène, bien qu’impressionnée par le potentiel de Fernández, ne le considère plus comme une cible réaliste, tout comme Rodri.

En revanche, Mourinho a réorienté la stratégie de recrutement vers la défense centrale, jugeant ce secteur prioritaire.

Selon les informations du site, Liverpool et Manchester United sont restés en contact avec l’entourage de Chouameni ces dernières semaines et se tiennent prêts à intervenir si le Real Madrid ouvrait la porte à une négociation. Toutefois, ce scénario est désormais écarté : toutes les indications concordent pour que l’ancien Monégasque poursuive sa carrière au Santiago Bernabéu, option qu’il privilégiait depuis le début.

Chouaméni n’a jamais exprimé le souhait de partir ; il entend réussir sous le maillot madrilène dès lors qu’on lui laissera sa chance, et Mourinho semble prêt à la lui donner cette saison.

Liverpool et Manchester United doivent donc se tourner vers d’autres options pour renforcer leur milieu de terrain, tout en gardant un œil sur l’évolution de la situation au cas où de nouveaux éléments viendraient modifier l’équation.

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