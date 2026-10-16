Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a répondu aux déclarations du Portugais José Mourinho, son homologue du Real Madrid, concernant le fait que la Liga ne respecterait pas des temps de récupération suffisants entre les matchs.

Selon des informations de presse antérieures, le Real Madrid avait exprimé son mécontentement au sujet de l'horaire de sa rencontre face à Valence lors de la 12e journée du championnat d'Espagne, après que la Liga a fixé le match au samedi 7 novembre, alors que l'équipe disputait un match contre l'AEK Athènes en Grèce le mercredi 4 du même mois.

Mourinho s'est plaint de la même chose en conférence de presse après le match de la Roma, déclarant : « Au minimum, cela montre un manque de respect. Jouer à Athènes le mercredi soir, arriver à Madrid à cinq heures du matin, puis jouer le samedi à Valence, durant une semaine qui précède une trêve internationale, cela ne me paraît pas innocent. »

Et d'ajouter : « Je ne crois pas aux excuses habituelles, du genre que la cause serait la télévision (les droits de diffusion), je n'y crois pas. J'ai pris trop d'années pour ça. »

Comment Flick a-t-il répondu ?

De son côté, Flick a déclaré ce vendredi, lors de la conférence de presse précédant la confrontation contre le Real Betis en Liga demain, interrogé sur les propos de Mourinho : « Nous avons déjà connu cette situation. Les choses sont différentes dans certains pays, mais ce sont les conditions dans lesquelles nous travaillons. »

L'entraîneur allemand a ajouté, en citant une situation vécue par le Barça lors de son parcours en Coupe du Roi : « Par exemple, quand nous avons joué le match de Coupe à Valence, notre vol a été annulé et nous avons dû rentrer à Barcelone en bus. Nous avons joué un match après cela et nous avons livré une bonne performance. »

D'après le journal « AS », Flick a souligné que son équipe n'a pas la capacité de changer ces conditions, mais qu'elle peut maîtriser ses performances sur le terrain, expliquant : « Nous ne pouvons pas changer cette situation, mais nous devons livrer la performance exigée sur le terrain, car c'est cela qui dépend de nous. »

L'entraîneur du Barça a conclu ses propos ainsi : « Tout le monde est concentré et montre sa qualité. Nous avons une marge de progression et nous allons continuer à évoluer. »