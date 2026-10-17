José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé un message ironique à Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, sur fond de la crise qui oppose ce dernier à la direction du Real Madrid, après que le technicien portugais a tenu des propos acerbes laissant entendre que les agissements de Tebas ne pouvaient être justifiés, sauf s'il existait une pathologie à leur origine.

Mourinho a refusé d'entrer dans les détails du différend lors de la conférence de presse précédant le match face à Séville, prévu demain dimanche en Liga, mais il a choisi une formule remarquée, porteuse d'une critique au vitriol à l'encontre du président de la Liga, dans une nouvelle prise de position qui illustre sa manière controversée de faire passer ses messages sans détour.

Interrogé sur ce qu'il pensait de Tebas, l'entraîneur portugais a répondu, selon le journal espagnol «AS» : « Je ne veux pas parler de ce sujet, il y a des limites et des limites. On ne peut présenter d'excuses que s'il s'agit d'un cas pathologique sur le plan clinique, sinon il n'y a pas d'excuses. Je ne veux pas entrer dans ce sujet. »

Mourinho a ajouté, en référence à la crise entre le Real Madrid et le président de la Liga, que les supporters du club madrilène savent parfaitement quelle est la nature des défis auxquels l'équipe est confrontée, avant d'appeler à contenir le différend à l'intérieur de l'Espagne et à ne pas laisser l'affaire s'étendre à l'étranger.

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Il a déclaré : « Les supporters du Real Madrid savent ce à quoi ils font face. Et compte tenu du rang dont jouit la Ligue espagnole à l'étranger, et du fait que nous sommes les champions du monde en titre, il vaut mieux essayer de garder ces affaires ici et qu'elles ne sortent pas à l'extérieur. »

Quels sont les détails de la crise entre le Real Madrid et Tebas ?

La crise entre le Real Madrid et Tebas s'est ravivée tout au long de la journée d'hier vendredi, les deux parties ayant échangé des déclarations médiatiques virulentes, et il semble que la situation entre elles ait atteint une impasse.

Le président de la Ligue espagnole avait suscité une vive polémique après avoir comparé la méthode de la chaîne de télévision du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, estimant que la chaîne présente continuellement le club comme une victime, répète les plaintes, alimente les soupçons et sélectionne les faits de manière à servir son récit.

Tebas a précisé, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que sa comparaison visait les méthodes de propagande, et non l'idéologie nazie ou les supporters du Real Madrid, indiquant que ces méthodes reposent, selon sa description, sur la répétition systématique, la présentation des adversaires comme des ennemis et la soumission des faits à un récit déterminé.

Ces déclarations ont provoqué la colère de la direction du Real Madrid, qui a réclamé la démission immédiate de Tebas de ses fonctions de président de la Ligue espagnole et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football, le qualifiant de « véritable fléau du football espagnol ».

Le club a considéré que comparer les méthodes de sa chaîne aux mécanismes de la propagande nazie était grave et inacceptable, affirmant que la mise au point de Tebas, selon laquelle ses propos ne concernaient pas l'idéologie nazie, n'atténue en rien la nature offensante de ces déclarations, selon son communiqué.

Pour défendre sa position, Tebas a cité des déclarations antérieures de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, dans lesquelles il affirmait : « J'aurais pu remporter 14 titres en championnat, mais les autres m'ont été volés », des propos qui avaient été suivis d'une plainte de certains arbitres.

Tebas s'est interrogé sur les critères employés pour évaluer les déclarations, et sur le fait de savoir si parler de titres de championnat volés est traité comme de la liberté d'expression, alors que critiquer des méthodes de propagande, en écartant la comparaison idéologique et sans viser les supporters, peut conduire à une éventuelle intervention officielle.

Il a insisté sur la nécessité d'appliquer les critères de manière indépendante et cohérente, déclarant : « La liberté d'expression ne devrait pas dépendre du nom de celui qui parle. »