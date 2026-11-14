Mourinho s'inspire de l'expérience de Leipzig pour résoudre le casse-tête du Real Madrid

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Yan Diomandé a confirmé cette semaine avec la sélection de Côte d'Ivoire ce qui commençait déjà à apparaître avec le Real Madrid, depuis que l'entraîneur José Mourinho s'est résigné à la situation et l'a intégré dans le onze de départ.

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Le journal Marca a rapporté qu'en l'absence de Vinicius, Mourinho a cherché la meilleure position pour le joueur ivoirien, qui s'est retrouvé au poste d'ailier droit, où il a déjà donné des signes de ses qualités face au Rayo Vallecano et à Elche, étant l'un des joueurs les plus en vue lors de ces deux rencontres.

Mais le véritable envol est intervenu face à Villarreal, après que Mourinho eut laissé Vinicius sur le banc, avant que le joueur brésilien ne participe à la seconde période et ne finisse par être expulsé, tandis que le joueur ivoirien se transformait en une source de danger considérable sur le flanc gauche, en plus d'inscrire un but magnifique.

Depuis lors, Diomandé n'a plus quitté ce poste lors des quatre matches suivants, inscrivant un but et en délivrant un autre face à Séville, puis ajoutant un nouveau but face au Racing.

Au cours de cette période, il a également joué au même poste face à Leipzig, inscrivant un autre but et délivrant une passe décisive, avant de retrouver le flanc droit lors de la dernière confrontation face à l'AEK Athènes avec le retour de Vinicius, sans laisser la moindre empreinte offensive, avant d'être remplacé à la 67e minute.

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Avec le maillot numéro 10 de la sélection de son pays, Diomandé a disputé l'intégralité du match dans la ligne d'attaque de la Côte d'Ivoire, participant principalement depuis l'aile gauche aux côtés d'Elie Wahi et de Nicolas Pépé, et c'est de ce côté qu'il a récupéré le ballon à l'origine de l'un des deux buts de son équipe face à la Gambie.

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L'heure de vérité pour Mourinho

Les quatre matches durant lesquels Vinicius a été absent en Liga pour cause de suspension ont donné à Diomandé l'occasion d'asseoir sa présence au poste occupé par le joueur brésilien.

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Toutefois, Vinicius fera bel et bien son retour lors du prochain match face au Celta Vigo, prévu au stade Santiago-Bernabéu le samedi 21 novembre.

Marca a expliqué dans son rapport : « Le moment est venu pour Mourinho de prendre sa décision, lui qui a toujours eu l'habitude de compter sur Vinicius sur le flanc gauche et sur Diomandé sur le flanc droit. Il est naturel que la situation se poursuive de la sorte si les deux joueurs figurent ensemble dans le onze de départ. »

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Mais le dilemme réside dans le fait que les aligner aux côtés de Kylian Mbappé signifie sacrifier un autre joueur à un poste plus reculé, à un moment où Jude Bellingham, Arda Güler et Bernardo Silva ont tous connu une nette progression lors des derniers matches.

Le modèle Leipzig

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Mourinho est convaincu que Diomandé est capable de livrer ses meilleures prestations au poste d'ailier droit. Il s'agit en effet d'un joueur qui s'appuie essentiellement sur son pied droit.

La saison dernière avec le club allemand de Leipzig, le joueur a disputé bien plus de minutes au poste d'ailier droit, soit 1591 minutes, contre environ 478 minutes seulement sur le côté gauche.

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Lorsque Diomandé évolue à son poste naturel, il offre à Mourinho une plus grande profondeur offensive, l'ailier mettant à profit son immense capacité de dribble, sa vitesse et sa puissance pour transpercer la défense adverse et atteindre la ligne de but, puis adresser des centres dans la profondeur.

En revanche, lorsqu'il joue sur le côté gauche, il tend à mêler le dribble et le déplacement en diagonale vers l'intérieur, afin de trouver l'espace adéquat pour utiliser son pied préféré et frapper.

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De fait, Diomandé a inscrit des buts avec le Real Madrid depuis ce poste, que ce soit à l'issue d'une action construite ou en recevant une passe venue du côté droit.

Mourinho a récemment abordé cette question, tout en veillant en même temps à ne pas négliger le reste des joueurs de la ligne offensive, bien qu'il estime que Vinicius soit le plus adapté pour jouer sur le côté gauche.

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L'entraîneur a déclaré : « Diomandé est capable de jouer des deux côtés, tout comme Brahim Díaz, quant à Endrick, il penche davantage pour le côté droit, mais il peut aussi jouer à gauche. Et parmi tous ceux-là, Vinicius est le plus adapté pour évoluer sur l'aile gauche. »

Il faudra néanmoins attendre le jour du match pour savoir si Vinicius conservera sa place au Real Madrid. L'entraîneur lui fait confiance, mais il a affirmé il y a seulement 10 jours qu'il n'annoncerait pas à l'avance que le joueur serait titulaire.

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Il est clair que l'entraîneur portugais a commencé, avant même la suspension de Vinicius, à laisser transparaître certaines de ses idées quant à la baisse de niveau du joueur brésilien, qui sait désormais qu'il devra se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ.