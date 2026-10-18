L'utilisation de l'Uruguayen Federico Valverde, star du Real Madrid, au poste de latéral droit a suscité un large débat, après que le Portugais José Mourinho a été contraint d'y faire appel à lui cette saison, bien que le joueur ait affirmé auparavant qu'il n'était pas né pour évoluer dans la ligne arrière, ce qui a remis au premier plan la polémique sur le poste correspondant à ses qualités techniques et physiques.

Valverde avait exprimé son manque d'enthousiasme à l'idée de jouer comme latéral en septembre 2025, lors de son séjour à Almaty, au Kazakhstan, dans des déclarations comprises à l'époque comme une allusion à son ancien entraîneur Xabi Alonso, qui s'était appuyé sur lui à ce poste en raison des circonstances techniques, après que Carlo Ancelotti l'avait également utilisé comme latéral.

Malgré ses réserves quant au fait d'évoluer dans la ligne arrière, Valverde a livré une prestation remarquable face à Villarreal, en délivrant la passe décisive du but de la victoire à son coéquipier Yan Diomande, confirmant ainsi sa capacité à apporter un plus même en dehors de son poste de prédilection. Ce qui a poussé Mourinho à clarifier sa position après la rencontre : "Nous avons deux bons latéraux, mais le cas de Fede était exceptionnel."

Les légendes du Real Madrid divisées sur le poste de Valverde

Le quotidien espagnol "AS" a mis en lumière la controverse autour du poste de Valverde, en recueillant les avis de cinq anciens joueurs du Real Madrid : Fernando Hierro, Guti, Ivan Campo, Rafael Alkorta et Miguel Torres, afin d'évoquer leurs expériences à différents postes et de livrer leur point de vue sur le rôle le plus adapté à la star uruguayenne.

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Fernando Hierro, l'un des défenseurs les plus emblématiques de l'histoire de la Maison Blanche, estime que la polyvalence ne constitue pas un atout absolu dans tous les cas, avertissant que le changement permanent de poste peut nuire à la confiance des joueurs, en particulier lorsque le joueur se retrouve obligé d'assumer des tâches éloignées de la nature de son poste d'origine.

À l'inverse, Miguel Torres considère que la capacité à évoluer à plusieurs postes offre au joueur davantage d'occasions de jouer, jugeant que le fait que différents entraîneurs lui confient des rôles multiples reflète leur confiance en ses qualités, en plus de sa souplesse tactique, de son intelligence et de son dévouement à l'intérêt de l'équipe.

L'expérience d'Ivan Campo confirme l'importance de la souplesse tactique

Ivan Campo est revenu sur son expérience avec le Real Madrid et Bolton, en Angleterre, expliquant comment il est passé de l'axe de la défense à un rôle brillant au milieu de terrain, alors que ce changement n'était pas attendu au départ.

Campo a précisé que son entraîneur Sam Allardyce avait décidé de l'aligner au milieu de terrain avant un match contre Arsenal, sans qu'il se soit entraîné auparavant à ce rôle, soulignant que le technicien lui avait accordé sa confiance et lui avait assuré qu'il assumerait la responsabilité si les choses ne se passaient pas comme prévu.

Il a ajouté que le match s'était soldé par un match nul 1-1, mais que l'expérience s'était transformée en un tournant important de sa carrière, puisqu'il a continué à évoluer au milieu de terrain. Il a affirmé que disposer de joueurs capables d'occuper différents postes représente un atout important pour toute équipe, surtout face à la rareté de ce type de profils dans le football moderne.

Campo a cité en exemple des joueurs comme Luis Enrique et Marcos Llorente, qui ont montré leur capacité à assumer des rôles variés sur le terrain.

Les fondamentaux défensifs sèment le doute sur l'utilisation de Valverde

À l'inverse, Alkorta estime que le passage du milieu de terrain au poste de latéral n'est pas une chose aisée, même pour un joueur doté de grandes qualités physiques comme Valverde, soulignant qu'un défenseur a besoin d'un ensemble de compétences fondamentales qu'il acquiert généralement dès les premières étapes de sa carrière.

Alkorta, qui a lui-même évolué aux quatre postes de la défense avec le Real Madrid, a expliqué que la capacité à se déplacer, à couvrir et à se positionner défensivement diffère des tâches demandées aux milieux de terrain, affirmant que l'excellente condition physique de Valverde l'aide à occuper le poste de latéral, sans pour autant garantir sa réussite dans toutes les circonstances.

Il a indiqué que s'appuyer sur le joueur à ce poste peut s'avérer pertinent lorsque le Real Madrid contrôle le cours de la rencontre, mais que la situation devient plus complexe lorsque l'équipe est contrainte de reculer et de défendre sous la pression de l'adversaire.

Guti désigne le meilleur poste pour Valverde

Guti, ancienne star du Real Madrid, s'est également invité au débat, affirmant que Valverde affiche son meilleur niveau lorsqu'il évolue sur les côtés, qu'il soit ailier ou latéral offensif, en s'appuyant sur sa puissance physique et sur sa capacité à passer et à progresser avec le ballon.

Guti estime que l'utiliser au poste de milieu défensif ne permet pas d'exploiter l'ensemble de son potentiel, jugeant que lui accorder davantage de liberté sur les côtés pourrait l'aider à afficher un meilleur niveau et à exprimer ses qualités offensives de manière plus efficace.

Miguel Torres partage cet avis, soulignant que Valverde est arrivé à une étape importante de sa carrière qui impose de réfléchir à son rôle sur le long terme, et affirmant qu'il possède les atouts qui pourraient faire de lui l'un des meilleurs joueurs au poste de latéral droit ou de latéral offensif s'il se fixait sur l'un des deux.

De l'autre côté, Ivan Campo considère que Valverde demeure un élément essentiel du milieu de terrain, mais qu'il a besoin du soutien de ses coéquipiers pour ne pas assumer seul la responsabilité de couvrir de vastes espaces, aussi bien lors des projections offensives que lors des retours défensifs.

Quant à Alkorta, il a exprimé ses réserves sur l'idée de considérer Valverde comme un latéral de classe mondiale, indiquant qu'il ne le voit pas clairement supérieur à des joueurs comme Denzel Dumfries et Trent Alexander-Arnold à ce poste, tout en insistant sur le fait que l'évaluation du choix de Mourinho reste liée à la vision de l'entraîneur et aux besoins de l'équipe.

Entre les avis favorables et défavorables, le défi pour Mourinho reste de tirer le meilleur parti des qualités de Valverde, soit en le conservant au milieu de terrain, soit en faisant appel à lui sur le flanc droit, compte tenu de sa puissance physique et de sa capacité à assumer différents rôles tactiques, même si cette polyvalence ne met pas fin au débat sur le poste susceptible de lui offrir le plus grand avantage sur le terrain.



