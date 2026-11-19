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Le Portugais José Mourinho est revenu sur le banc du Real Madrid cette saison, 13 ans après la fin de sa première expérience au Santiago Bernabéu. Son retour a ravivé plusieurs souvenirs liés à son premier passage au sein du club merengue, dont les raisons de son départ en 2013. Il assure que sa décision n'était motivée ni par un manque d'affection envers le club ni par une absence d'attachement.

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Mourinho a dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, période durant laquelle il a mené l'équipe au titre de champion d'Espagne en 2011-2012, ainsi qu'à la Coupe du Roi en 2010-2011.

Le technicien portugais a profité de sa participation à la rentrée universitaire 2026-2027 de l'École universitaire du Real Madrid, rattachée à l'Université européenne, pour évoquer ses années passées au club et affirmer que son lien avec le Real Madrid et ses supporters ne s'était jamais rompu durant tout le temps où il a été éloigné de la capitale espagnole.

Lors de l'événement organisé dans une salle de la Cité du Real Madrid, Mourinho a déclaré, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol Sport : « J'aurais pu rester en 2013, mais je suis parti par amour pour le club, parce que je pensais à l'époque que l'équipe n'avait pas besoin du type d'entraîneur que je représente. »

Le coach portugais a insisté sur le fait qu'il n'avait cessé de souhaiter le meilleur au Real Madrid pendant les treize années passées loin du club, ajoutant : « C'est l'une de mes maisons, et même ma maison. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais ici, mais aussi pendant les 13 années où je n'y étais pas. J'ai toujours souhaité le meilleur pour le club et le bonheur de ses supporters. Dès le premier jour, je me suis senti en phase avec l'identité du Real Madrid et avec ce qu'il représente. »

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Mourinho est également revenu sur le rayonnement mondial du Real Madrid, expliquant que ses expériences d'entraîneur dans plusieurs pays pendant plus d'une décennie lui avaient permis de mieux saisir l'image dont jouit le club merengue en dehors de l'Espagne.

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« Le Real Madrid est un grand club en raison de tous les titres qu'il a remportés, mais aussi grâce à ses valeurs et à sa manière d'aborder le sport et la société. J'ai été éloigné du club pendant 13 ans et, durant cette période, j'ai mieux compris comment les gens perçoivent le Real Madrid hors d'Espagne », a-t-il déclaré.

Le technicien portugais a aussi évoqué les facteurs qui ont contribué à façonner sa carrière d'entraîneur , soulignant que la réussite dépend d'un ensemble de circonstances et d'une préparation constante à l'étape suivante.

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« C'est une combinaison de facteurs. Je suis né avec quelque chose de spécial et je me suis toujours préparé pour l'étape suivante. Les choses semblaient aller dans la bonne direction. Même s'il y a beaucoup de monde autour d'un entraîneur, il reste seul au bout du compte, et c'est difficile. Nous devons savoir cacher nos faiblesses », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Mourinho signe de bons résultats lors de sa première saison depuis son retour sur le banc du Real Madrid , l'équipe occupant la deuxième place de la Liga avec 30 points, à 3 longueurs du leader, Barcelone.

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Le Real Madrid s'apprête à recevoir le Celta Vigo samedi prochain, dans le cadre de la 13e journée de Liga. Le club merengue brille également en Ligue des champions, avec un sans-faute lors des quatre premières journées.