Le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, est parvenu à remporter le Clásico face au Barça sur le score de 2-1, dans une rencontre équilibrée que la Maison Blanche a fait basculer en sa faveur grâce au doublé de Kylian Mbappé, mais aussi à une organisation défensive qui a limité la dangerosité des locaux, en particulier Lamine Yamal, lequel a éprouvé de grandes difficultés à percer le flanc droit du Real Madrid.

Selon le journal espagnol « Sport », cette victoire a renforcé la position du Real Madrid dans la course au championnat d'Espagne, après avoir ramené l'écart avec le Barça à 3 points, offrant ainsi un nouvel élan à Mourinho à la suite des récentes victoires de l'équipe en championnat et en Ligue des champions, ainsi que de l'amélioration de ses performances sur le terrain.

Yamal sous pression

Le flanc droit a été le théâtre de l'un des duels individuels les plus marquants de la rencontre, Marc Cucurella étant parvenu à limiter les mouvements de Lamine Yamal, qui a semblé frustré sur certaines actions en raison de la difficulté à dépasser le défenseur espagnol.

À la 32e minute, Yamal a protesté auprès de l'arbitre Martínez Munuera, réclamant un avertissement pour Cucurella après une faute commise sur lui, estimant que le défenseur multipliait les fautes à son encontre sans recevoir de carton jaune.

Les images ont révélé une tentative de la star du Barça pour pousser son adversaire à commettre une faute susceptible de lui valoir un avertissement, après avoir conservé le ballon pendant une dizaine de secondes sur l'une des actions, afin d'inciter Cucurella à intervenir sur lui.

Mourinho reconnaît l'intelligence de Yamal

Malgré la réussite de son plan défensif, Mourinho n'a pas caché son admiration pour les qualités de Lamine Yamal, affirmant que le fait de le voir de près lui avait révélé le niveau du joueur de manière plus nette que ce qui transparaît sur les écrans de télévision.

Le technicien portugais a déclaré : « Je ne comprends à quel point les joueurs sont bons que lorsqu'ils sont devant moi. À la télévision, je manque de perspective. J'ai vu Lamine à 10 mètres et j'ai compris sa qualité. »

Il a ajouté que Yamal était un joueur extrêmement intelligent et difficile à surveiller, précisant qu'il avait tenté d'attirer Cucurella pour lui faire prendre un carton jaune, mais que le défenseur du Real Madrid avait bien géré la situation. Il a également salué la contribution de Diomande, qui a empêché le Barça de profiter de la supériorité numérique et de se créer des occasions dangereuses.

D'anciennes déclarations révèlent la nature du défi

Les origines de ce duel entre Yamal et Cucurella remontent à de précédentes déclarations du premier concernant l'intégration du défenseur à la sélection espagnole. Dans un entretien accordé à l'émission « Tiempo de Juego » sur la radio « Cadena COPE », il avait affirmé lui avoir dit qu'il disputerait le premier match comme titulaire, mais qu'il serait sur le banc lors du second parce qu'il allait le battre.

Lors du Clásico, Cucurella a tenu bon jusqu'au bout de la rencontre, malgré les sifflets venus des tribunes, tandis que l'arbitre ne lui a pas adressé de carton jaune en première mi-temps, en dépit de plusieurs fautes commises sur l'attaquant du Barça.

Ce duel rappelle la confrontation entre Chelsea et le Barça en Ligue des champions, lorsque Cucurella était parvenu à neutraliser la dangerosité de Yamal et avait livré une prestation défensive remarquable qui lui avait valu le titre d'homme du match.