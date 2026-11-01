Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Mourinho répond aux détracteurs du Real Madrid : ils ne connaissent pas les règles !

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Les décisions de l'arbitre ont suscité la polémique

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a défendu les décisions arbitrales survenues lors de la rencontre de son équipe face au Racing Santander, affirmant que l'arbitre Munuera Montero avait livré une bonne prestation sur le plan technique, malgré la polémique provoquée par le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé et les protestations qui ont accompagné certaines décisions du match.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Real Madrid contre le Racing sur le score de trois buts à zéro au stade « El Sardinero », que l'arbitre avait bien géré les situations litigieuses, soulignant que le penalty réclamé par les locaux à la suite d'une main sur Aurélien Tchouaméni n'était pas valable.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Ils ont protesté sur tout. J'aime vraiment ce stade, il est particulier. Les gens ne viennent pas au cinéma seulement pour regarder un spectacle, ici les supporters jouent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les règles, et cela est dû en partie au fait qu'elles changent en permanence. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas un penalty sur Tchouaméni. À 60 mètres de distance, je n'ai pas pu la voir, mais quand je l'ai vue, j'étais certain que l'arbitre assistant vidéo n'avait pas été distrait. Ce n'était pas un penalty. L'arbitre a été excellent sur le plan technique. »

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

À propos du match, Mourinho a expliqué que le score aurait pu devenir 4-0, mais que la rencontre aurait pu se compliquer à certains moments, affirmant : « C'est une bonne victoire dans une semaine importante », avant de saluer la progression réalisée par l'équipe et l'engagement dont ont fait preuve les joueurs aux niveaux physique et tactique.

L'entraîneur a évoqué Bellingham et Diomande, affirmant que l'équipe possédait des joueurs aux capacités physiques et tactiques remarquables, et qu'il avait vu un groupe très engagé, ajoutant que le Real Madrid progressait progressivement, mais qu'il avait encore besoin de marquer davantage de buts, en particulier face aux équipes qui misent sur le bloc défensif.

Trent et le match d'Athènes

Mourinho a souligné la hausse du niveau de confiance au sein de l'équipe au fil des victoires, estimant que l'aspect émotionnel jouait un rôle important dans le football, et que les résultats positifs rendaient les choses plus faciles, citant l'exemple de Trent, qui a livré un match remarquable malgré son absence lors de plusieurs rencontres.

À propos de son geste pendant le match après que le Real Madrid eut pris trois buts d'avance, Mourinho a expliqué qu'il cherchait à protéger son équipe de toute surprise, affirmant : « Imaginez qu'un prétentieux profite de notre erreur et tire un coup franc rapide ? J'essaie d'aider l'équipe par tous les moyens possibles. »

L'entraîneur portugais a également révélé que sa concentration commençait à se tourner vers la prochaine rencontre face à Athènes, expliquant que les changements qu'il avait effectués n'étaient pas décidés à l'avance, et qu'il envisageait de ménager certains joueurs qui ne débuteront pas le prochain match, avec la possibilité de procéder à 4 ou 5 changements, précisant que le football espagnol aspirait à voir ses équipes remporter des victoires.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google