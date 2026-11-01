Mourinho répond aux détracteurs du Real Madrid : ils ne connaissent pas les règles !

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a défendu les décisions arbitrales survenues lors de la rencontre de son équipe face au Racing Santander, affirmant que l'arbitre Munuera Montero avait livré une bonne prestation sur le plan technique, malgré la polémique provoquée par le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé et les protestations qui ont accompagné certaines décisions du match.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Real Madrid contre le Racing sur le score de trois buts à zéro au stade « El Sardinero », que l'arbitre avait bien géré les situations litigieuses, soulignant que le penalty réclamé par les locaux à la suite d'une main sur Aurélien Tchouaméni n'était pas valable.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Ils ont protesté sur tout. J'aime vraiment ce stade, il est particulier. Les gens ne viennent pas au cinéma seulement pour regarder un spectacle, ici les supporters jouent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les règles, et cela est dû en partie au fait qu'elles changent en permanence. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas un penalty sur Tchouaméni. À 60 mètres de distance, je n'ai pas pu la voir, mais quand je l'ai vue, j'étais certain que l'arbitre assistant vidéo n'avait pas été distrait. Ce n'était pas un penalty. L'arbitre a été excellent sur le plan technique. »

À propos du match, Mourinho a expliqué que le score aurait pu devenir 4-0, mais que la rencontre aurait pu se compliquer à certains moments, affirmant : « C'est une bonne victoire dans une semaine importante », avant de saluer la progression réalisée par l'équipe et l'engagement dont ont fait preuve les joueurs aux niveaux physique et tactique.

L'entraîneur a évoqué Bellingham et Diomande, affirmant que l'équipe possédait des joueurs aux capacités physiques et tactiques remarquables, et qu'il avait vu un groupe très engagé, ajoutant que le Real Madrid progressait progressivement, mais qu'il avait encore besoin de marquer davantage de buts, en particulier face aux équipes qui misent sur le bloc défensif.

Trent et le match d'Athènes

Mourinho a souligné la hausse du niveau de confiance au sein de l'équipe au fil des victoires, estimant que l'aspect émotionnel jouait un rôle important dans le football, et que les résultats positifs rendaient les choses plus faciles, citant l'exemple de Trent, qui a livré un match remarquable malgré son absence lors de plusieurs rencontres.

À propos de son geste pendant le match après que le Real Madrid eut pris trois buts d'avance, Mourinho a expliqué qu'il cherchait à protéger son équipe de toute surprise, affirmant : « Imaginez qu'un prétentieux profite de notre erreur et tire un coup franc rapide ? J'essaie d'aider l'équipe par tous les moyens possibles. »

L'entraîneur portugais a également révélé que sa concentration commençait à se tourner vers la prochaine rencontre face à Athènes, expliquant que les changements qu'il avait effectués n'étaient pas décidés à l'avance, et qu'il envisageait de ménager certains joueurs qui ne débuteront pas le prochain match, avec la possibilité de procéder à 4 ou 5 changements, précisant que le football espagnol aspirait à voir ses équipes remporter des victoires.