Mourinho remplace Rodri par sa recrue favorite au Real Madrid

Un rapport de presse espagnol a révélé, ce samedi, le plan de l'entraîneur portugais José Mourinho pour compenser l'échec du transfert de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, au Real Madrid.

Selon le journal espagnol AS, Bernardo Silva fait face à un nouveau défi avec le Real Madrid, celui d'occuper le poste de milieu de terrain axial, après que Rodri a préféré rejoindre Barcelone.

La décision de Rodri était personnelle, sans aucun élément étrange derrière l'affaire, tandis que le Real Madrid a accepté sa décision de manière naturelle après dix jours de réunions, de contacts et de rencontre directe avec le joueur.

Le refus est intervenu en début de semaine, et depuis ce moment, le club est revenu à son plan initial, élaboré en collaboration avec José Mourinho, qui consiste à examiner l'effectif de l'équipe et ses renforts, en plaçant le nom de Bernardo Silva en tête des priorités, en tant que joueur qui a naturellement tendance à partir du côté droit et à se rapprocher de la surface de réparation adverse, mais qui possède aussi la capacité de consentir des sacrifices défensifs et une clarté dans l'organisation du jeu, ce qu'il a prouvé à différentes étapes de sa carrière.

AS a précisé que cela ne signifie pas que le Real Madrid cessera de suivre les mouvements possibles sur le marché des transferts, mais qu'avec l'arrivée de l'ancien joueur de Manchester City, à la demande explicite de l'entraîneur, le club estime que le poste de milieu de terrain axial peut être couvert, ou du moins qu'il comptera une présence de joueurs plus importante par rapport à la saison dernière.

Lors des premières discussions entre les dirigeants du Real Madrid et Mourinho, le nom de Bernardo Silva figurait en tête de la liste de l'entraîneur.

Bernardo n'est pas un spécialiste de ce poste, et il ne possède pas non plus les caractéristiques de Rodri, mais il a déjà joué à cette position, et l'entraîneur estime qu'aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, il peut assumer la tâche de constituer un point de départ du jeu de l'équipe madrilène.

Cela ne signifie pas que le Real Madrid tournera le dos au marché des transferts alors qu'il reste plus de trois semaines avant sa clôture.

Des évolutions restent attendues dans les deux sens, mais l'idée de faire de Bernardo Silva un distributeur de jeu évoluant depuis un poste plus reculé avait déjà été évoquée avant le début du travail de l'équipe.

En analysant le marché des transferts, les dirigeants du Real Madrid savent aussi qu'il n'existe pas d'autre joueur comme Rodri, mais une autre opportunité pourrait se présenter, capable d'assurer la fonction d'organisation du jeu, quoique avec des caractéristiques différentes.

Ces derniers mois, il a été question d'Adam Wharton, âgé de 22 ans, milieu de terrain de Crystal Palace, de Kees Smit, âgé de 20 ans, joueur de l'AZ Alkmaar, et d'Ayyoub Bouaddi, âgé de 18 ans, joueur de Lille.

Le Real Madrid a suivi tous ces joueurs et, bien qu'ils ne constituent pas des priorités absolues, ils figurent sur le radar du club madrilène. Néanmoins, pour l'heure, ce sera Bernardo Silva qui assumera la tâche de salle des machines de l'équipe madrilène.