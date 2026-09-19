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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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Mourinho relance le débat sur l'arbitrage avant le derby : ce qui s'est passé n'est-il pas étrange ?

Atlético Madrid vs Real Madrid
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J. Mourinho
Espagne
Portugal

Nous verrons ce qui se passera

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, est revenu sur l'arbitrage avant la confrontation face à l'Atlético de Madrid, bien qu'il ait affirmé ne pas aimer discuter des arbitres avant les matchs, lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Valdebebas, la veille du derby madrilène tant attendu au stade Wanda Metropolitano.

Les propos de Mourinho sont intervenus après qu'on lui a rappelé des déclarations précédentes dans lesquelles il avait exprimé son étonnement de ne pas avoir été interrogé sur les penalties accordés au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée.

Le technicien portugais a déclaré : « Que dire des penalties accordés la semaine dernière ? Il est trop tard maintenant. Une journée de matchs est terminée, et nous pouvons parler de la raison pour laquelle Elche a terminé le match à onze joueurs. »

Mourinho a ensuite évoqué l'arbitre du derby, déclarant : « Il est un peu étrange que nous connaissions l'arbitre du match de demain une semaine à l'avance », avant d'affirmer sa confiance en l'arbitre chargé de diriger la rencontre.

Il a ajouté : « Je préfère dire que s'il a été désigné, c'est parce qu'il possède la compétence et l'expérience suffisantes pour un match d'une telle importance émotionnelle. Je n'aime pas parler des arbitres avant le match. J'ai une confiance totale en lui avant le match, et nous verrons ce qui se passera ensuite. »

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