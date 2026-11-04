Mourinho reconnaît « la vérité » après une victoire difficile et évalue la performance de Vinicius

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que son équipe visait à récolter le plus grand nombre de points possible lors des deux dernières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions, afin de terminer cette phase parmi les huit premières places et d'éviter de disputer les barrages.

Le Real Madrid a signé une victoire difficile sur la pelouse de l'AEK Athènes (Grèce) sur le score de 3-2, après avoir été mené dans ce match disputé ce mercredi soir dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue.

Mourinho s'est exprimé après la victoire, lors d'un entretien avec la chaîne « Movistar Plus », soulignant que son équipe n'avait pas accepté de se contenter du match nul après que le score fut devenu 2-2, et qu'elle avait préféré prendre des risques pour récolter les trois points.

L'entraîneur portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « La fin a été palpitante, mais nous nous sommes battus pour cela. Lorsque le score est devenu 2-2, nous ne l'avons pas accepté, bien qu'il s'agît d'un résultat acceptable, car il nous aurait offert 10 points et nous aurait garanti la qualification pour les barrages. Nous voulions davantage, nous avons pris des risques et nous avons obtenu les points qui nous assurent désormais la qualification pour les barrages. Et maintenant, nous devons chercher davantage de points pour éviter de les disputer. »

Mourinho a salué la performance de l'AEK Athènes, refusant de réduire la difficulté du début de match du Real Madrid au fait que son équipe n'aurait pas affiché son niveau habituel. Il a déclaré : « Il est normal que certains disent que l'équipe la plus forte n'a pas bien commencé et n'a pas affiché son niveau, mais je dis la vérité : j'ai vu l'AEK Athènes livrer un match formidable, et ils ont joué à un niveau supérieur à leurs capacités. »

Il a ajouté : « Nous avons analysé de nombreux matchs de l'AEK Athènes, mais ils ont livré leur meilleur match, ils ont fait preuve d'une grande intensité dès la première minute, ils ont gagné les duels ainsi que les premiers et seconds ballons, et ils ont toujours été dangereux dans les transitions offensives. Et même après l'égalisation à 2-2, ils ne se sont pas comportés comme une équipe qui se contentait du résultat et décidait de défendre pour conserver un point ; ils voulaient au contraire gagner. Ils ont livré un très grand match. »

Au sujet de la consigne demandée à Federico Valverde de tirer davantage, Mourinho a expliqué que le joueur possédait cette capacité, mais que cela devenait plus difficile lorsqu'il occupait le poste d'arrière droit, ajoutant : « Je ne lui ai pas demandé de tirer aujourd'hui, je lui ai plutôt dit que le match était devenu ouvert et que nous devions jouer très vite. »

Mourinho a également loué la performance de Vinicius Junior, affirmant sa satisfaction quant à la prestation du joueur brésilien, malgré son remplacement au cours de la rencontre.

Il a déclaré : « Pour moi, il a livré un bon match. Ensuite, j'ai préféré insuffler un peu de dynamisme sur le côté gauche grâce à deux changements, et j'ai voulu donner un peu plus de fraîcheur à ce côté, mais Vinicius a livré un match très correct à mon avis. »