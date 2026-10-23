Mourinho présente ses excuses à Valverde : le Portugais a-t-il pris conscience de son erreur avant le Clasico ?

L'Uruguayen Fede Valverde s'est imposé avec force dans les calculs du Portugais José Mourinho, le directeur technique du Real Madrid, avant le Clasico face au Barça, après avoir livré une performance exceptionnelle au poste d'arrière droit lors de la victoire contre Leipzig, relançant ainsi le débat sur le poste qu'il occupera lors de cette rencontre très attendue.

Le quotidien espagnol « AS » a indiqué que Valverde avait livré l'une de ses meilleures prestations au poste d'arrière droit de sa carrière, après avoir brillé lors du match européen, quelques jours seulement avant le Clasico, renforçant les appels à lui confier un rôle de titulaire à ce poste, bien que Mourinho ait auparavant exprimé des réserves quant à son utilisation permanente à cet emplacement.

Les statistiques de Valverde s'imposent d'elles-mêmes

Valverde a disputé l'intégralité de la rencontre face à Leipzig avec le brassard de capitaine, et a livré une performance remarquable sur les plans défensif et offensif, après avoir été en tête des joueurs en matière d'occasions créées, avec un total de 3 occasions, en plus d'avoir été le plus présent dans le dernier tiers offensif, à hauteur de 26 fois.

Le joueur du Real Madrid a réalisé 81 passes, occupant la deuxième place dans ce domaine, derrière Dean Huijsen qui a bouclé 97 passes. Il a également été en tête des joueurs en matière de tacles réussis avec 4 interventions, et a été celui qui a le plus touché le ballon lors du match, avec un total de 116 touches.

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Valverde est arrivé à la deuxième place en matière de récupération de ballon, à hauteur de 5 fois, et a aussi occupé la deuxième place pour les centres, à hauteur de deux centres, et la quatrième place pour les frappes, avec deux tirs, dans des statistiques qui reflètent l'ampleur de son influence sur le rendement de l'équipe.

L'éclat de Valverde ne s'est pas limité aux tâches offensives, puisqu'il a affiché une évidente solidité défensive, ne laissant l'ailier Nusa le franchir qu'une seule fois durant les 90 minutes, profitant de sa capacité à se mouvoir entre les lignes, à soutenir le milieu de terrain et à porter le ballon jusqu'aux zones offensives.

Mourinho salue Valverde malgré ses réserves

Mourinho a salué la performance de Valverde à l'issue de la rencontre face à Leipzig, soulignant sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l'avant et à apporter un plus offensif.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Valverde a été solide défensivement, puis il s'est projeté vers l'avant de façon excellente. L'équipe a été très flexible dans cette zone, et très créative de ce côté. »

Cet éloge intervient après que Mourinho, dans ses premières déclarations, avait exprimé des réserves quant au fait de s'appuyer de manière permanente sur Valverde au poste d'arrière droit, indiquant que l'équipe ne disposait que d'un seul joueur avec ses caractéristiques et que son utilisation à ce poste resterait limitée, tout en privilégiant le fait de l'exploiter dans des tâches offensives.

Mais Valverde a joué au poste d'arrière droit lors des rencontres contre Villarreal, la Roma, le Séville et Leipzig, livrant une série de prestations qui ont renforcé la conviction du public quant à sa capacité à occuper ce poste avec efficacité.

Où jouera Valverde face au Barça ?

L'éclat de Valverde place Mourinho devant plusieurs options tactiques avant le Clasico, car l'aligner au poste d'arrière droit influera sur les choix de l'entraîneur pour les postes offensifs, tandis que le faire évoluer au milieu de terrain ou sur l'aile droite lui offre l'opportunité de tirer parti de ses qualités dans la construction du jeu et la projection vers le but.

Selon le quotidien « AS », le scénario le plus probable est le maintien de Valverde au poste d'ailier droit, bien que ses dernières prestations au poste d'arrière aient rouvert le débat sur la possibilité de s'appuyer sur lui derrière l'ailier lors de la rencontre face au Barça.

Il semble que Mourinho ne dévoilera pas ses cartes trop tôt, d'autant plus que la position de Valverde influera sur la répartition des rôles au sein du onze de départ, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou dans le tiers offensif.

Le quotidien a souligné que le joueur était devenu plus réceptif à l'idée de jouer au poste d'arrière droit, après que ce rôle avait suscité le débat lors de périodes précédentes, affichant désormais un niveau qui conforte la possibilité de s'appuyer davantage sur lui à ce poste.