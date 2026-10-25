Mourinho prépare une surprise tactique pour le Clasico

Le Real Madrid se déplace, en lourd visiteur, chez son rival historique le Barça, dimanche soir, lors de la dixième journée de la Liga, au stade Spotify Camp Nou.

Le club madrilène cherche à éviter la défaite dans le Clasico de ce soir, afin de ne pas accuser un retard de 9 points sur le Barça.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, ne pourra pas compter sur Vinicius Junior en raison de sa suspension, ni sur Rodrygo Goes, Raul Asencio et Ferland Mendy en raison de leurs blessures, malgré l'amélioration notable de leur état.

Le journal AS a rapporté que Mourinho étudie la mise en place de l'une des solutions tactiques qu'il envisage, à savoir aligner Valverde sur le côté droit, mais à un poste plus avancé que celui d'arrière latéral, afin d'aider Arda Güler et Tchouaméni au milieu de terrain, tout en exploitant ses qualités dans la conduite des attaques rapides.

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De cette manière, Denzel Dumfries occupera le poste d'arrière latéral derrière le joueur uruguayen, pour composer la ligne défensive aux côtés d'Ibrahima Konaté et Dean Huijsen, tandis que Cucurella complétera la charnière défensive à quatre.

Au milieu de terrain, Güler, dont la présence semble indispensable au poste de meneur de jeu, sera titularisé aux côtés de Tchouaméni, avec un accent plus marqué sur la puissance physique. Jusqu'à présent, les deux joueurs n'ont évolué ensemble qu'une seule fois à ce poste, lors de la victoire du Real Madrid face à Séville sur le score de 4-1 la semaine dernière.

En attaque, le trio offensif sera complété par la présence de Jude Bellingham en soutien, pour servir Kylian Mbappé et Yan Diomande, qui traverse une période de grande réussite devant le but.

Sur le banc des remplaçants figureront plusieurs joueurs, parmi lesquels Eder Militao et Antonio Rüdiger pour renforcer la défense, Bernardo Silva pour la maîtrise du ballon, ainsi qu'Ibrahim Diaz, Endrick et Espi, qui peuvent apporter un plus offensif en cas de besoin.

Voici la composition probable du Real Madrid :

Gardien de but : Lunin

Défense : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Milieu : Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde

Attaque : Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé