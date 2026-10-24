Mourinho prépare une surprise pour Barcelone : un pari inattendu dans la composition du Real Madrid

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'apprête à apporter des modifications à la composition de son équipe avant d'affronter le Barça, ce dimanche au Camp Nou, lors du Clasico, en comptant sur Federico Valverde au poste d'arrière droit et en offrant à Eduardo Camavinga une chance de jouer au milieu de terrain.

Selon le journal « Marca », le onze de départ probable du Real Madrid reflète la volonté de Mourinho de tirer parti des qualités physiques et techniques de ses joueurs, afin de résister à la pression du Barça et de s'appuyer sur des contre-attaques rapides, compte tenu de l'importance du match pour les deux équipes.

Thibaut Courtois devrait occuper les buts, derrière une défense composée d'Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella, aux côtés de Valverde au poste d'arrière droit, après que le capitaine du Real Madrid a affiché un niveau remarquable à ce poste lors des deux dernières rencontres, bien qu'il ne s'agisse pas de son poste de prédilection.

Au milieu de terrain, Mourinho prévoit de compter sur Aurélien Tchouaméni et Camavinga dans un double pivot, derrière un trio offensif composé d'Arda Güler, Jude Bellingham et Diomande, pour épauler Kylian Mbappé dans la conduite de l'attaque de la Maison blanche.

L'absence de Vinicius Junior, en raison d'une suspension, impose une réorganisation des rôles offensifs, puisque Diomande devrait occuper le flanc gauche, profitant de son niveau remarquable ces derniers temps, après avoir inscrit un but marquant face à Leipzig, tandis que Güler évoluera sur le côté droit, avec la possibilité de se replacer dans l'axe pour contribuer à la construction des attaques et à l'organisation du jeu.

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Camavinga représente l'un des principaux paris possibles dans les calculs de Mourinho, après que sa présence a reculé en début de saison, le staff technique estimant que ses qualités physiques et ses aptitudes dans le dribble et la percée lui confèrent un avantage pour composer avec la pression du Barça, outre sa capacité à transformer la possession en contre-attaques rapides.

Le Real Madrid espère exploiter ces caractéristiques pour désorganiser la défense du Barça sur son terrain, dans une rencontre qui exige un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive, surtout avec les changements attendus dans le onze de départ.

La composition probable du Real Madrid

Courtois ; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Tchouaméni, Camavinga ; Güler, Bellingham, Diomande ; Mbappé.