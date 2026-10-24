José Mourinho place de grands espoirs dans le Clásico face au Barça, un match qui offre au Real Madrid l'occasion de réduire l'écart avec son rival à 3 points, dans l'attente des choix de l'entraîneur portugais pour le onze de départ, notamment en ce qui concerne le poste de Fede Valverde.

Le journaliste Ciro López a analysé, selon le site Defensa Central, les options de Mourinho, affirmant que Valverde devrait occuper le flanc droit, avec la possibilité de faire jouer Brahim Díaz au milieu de terrain si l'Uruguayen évolue au poste d'arrière droit, le Real Madrid s'appuyant alors sur un 4-4-2.

Le poste de Valverde reste en débat, car López n'a pas tranché sur le fait qu'il débutera comme latéral ou comme milieu de terrain, mais il a penché pour une présence sur le côté droit, en s'appuyant sur une double sentinelle composée d'Aurélien Tchouaméni et d'Arda Güler, ou en remplaçant ce dernier par Eduardo Camavinga pour renforcer la solidité défensive.

Brahim Díaz représente la possible surprise dans les calculs de Mourinho, grâce à sa capacité à jouer ailier droit et à décrocher dans l'axe, en plus de ses qualités de dribble, de sa faculté à percer les lignes et à contribuer à la construction des attaques.

López estime que ces qualités font de lui une option importante pour l'entraîneur portugais, même avec la disponibilité de Vinícius Júnior.

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Jude Bellingham apparaît comme un candidat assuré à une titularisation, tandis que les autres noms se disputent les places restantes au milieu de terrain.

López a indiqué que Mourinho pourrait privilégier l'alignement de Vinícius aux côtés de Kylian Mbappé en attaque, ce qui expose davantage Diomande à une place sur le banc des remplaçants, avec la possibilité de recourir à une option plus audacieuse en le titularisant à la place de la star brésilienne.