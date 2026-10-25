Le Real Madrid cherche à s'imposer dans le Clasico face à son rival du FC Barcelone, dimanche soir, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

José Mourinho, l'entraîneur des Merengue, a passé du temps à analyser la manière dont il pouvait faire mal au Barça.

Certains analystes s'attendent à ce que les Madrilènes s'appuient sur un bloc défensif dans leur camp, tout en tentant d'exploiter les contre-attaques pour frapper dans les espaces derrière la ligne défensive, mais le technicien portugais est parvenu à une autre conclusion qui pourrait le mener à la victoire.

Le réseau Defensa Central a rapporté que Mourinho sait parfaitement que les joueurs peu habitués à accomplir les tâches défensives vont souffrir s'ils sont contraints de le faire, d'autant plus que le Real prendra lui aussi l'initiative de se projeter vers l'avant.

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Ce sera encore plus difficile pour eux, comparé à leur mission si leur rôle se limitait à attaquer face à une équipe qui se replie dans son camp défensif. C'est pour cette raison que Mourinho a placé Lamine Yamal, Gordon, Pedri et Rodri sous le feu des projecteurs.

Ce sont là les quatre joueurs du club catalan que Mourinho surveillera de près, car leurs prestations constitueront un indicateur de la manière dont le FC Barcelone aborde le Clasico.

Le technicien portugais sait qu'ils pourraient souffrir de fatigue et d'épuisement s'ils sont contraints de redescendre et de participer aux tâches défensives. Cela affecterait également leur précision lorsqu'ils tenteront de créer le danger devant le but de Lunin.

Mourinho a analysé la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des champions, où Luis Enrique a mis au jour les lacunes défensives dont souffre le club catalan, en particulier durant les dernières minutes du match, lorsque le rendement physique des joueurs du FC Barcelone commence à décliner.

L'entraîneur allemand Hansi Flick s'appuie sur une ligne défensive avancée qui laisse de grands espaces derrière elle, ce que les joueurs de Mourinho peuvent exploiter. Diomande et Fede Valverde ont en effet prouvé leur capacité à s'élancer dans de longues courses durant les 90 minutes.

Mourinho a décelé les principaux problèmes dont souffre le FC Barcelone, et prévoit de disputer un match où il exploitera les passes verticales pour faire mal au club catalan. Le technicien portugais veut récupérer le ballon et chercher les attaquants le plus vite possible. Mais cela ne signifie pas se précipiter ou recourir à l'envoi de longs ballons anarchiques depuis la ligne arrière.

Avant de chercher Diomande et Mbappé, il est préférable qu'il y ait une phase intermédiaire dans la construction de l'attaque, assurée par Jude Bellingham ou Arda Güler. Cela permettra d'acheminer le ballon vers les côtés, de désorganiser la ligne défensive catalane et de donner aux attaquants davantage d'espace pour se mouvoir. Cela aidera aussi à éviter de tomber dans le piège du hors-jeu, sur lequel le FC Barcelone s'appuie pour défendre son but.

Le Real peut défendre en se regroupant dans son camp, mais cela n'enlève absolument rien à sa dangerosité offensive. Cela devient encore plus évident lorsque l'adversaire éprouve des difficultés à courir vers l'arrière, car l'équipe madrilène figure parmi les meilleures au monde pour exploiter les transitions offensives rapides.