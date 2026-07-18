Mourinho prend ses premières décisions… Six joueurs forment l’ossature du Real Madrid

De retour au Real Madrid, le Portugais José Mourinho arrive avec la lourde tâche de redonner au club son prestige d’antan et de le ramener sur le devant de la scène pour conquérir tous les titres. Avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, « The Special One » doit trancher plusieurs dossiers chauds pour composer son onze de départ, l’abondance de choix issus des renforts estivaux rendant la concurrence acharnée sur plusieurs postes.

Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais examine encore plusieurs dossiers, car cinq postes clés n’ont pas encore de titulaire désigné. Les nouvelles recrues – Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva – ont encore fait monter la concurrence, ce qui rend la période de préparation décisive pour connaître le onze qui démarrera la saison.

Si certains postes semblent déjà attribués, Mourinho considère Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Marc Cucurella et le gardien Thibaut Courtois comme les piliers de son nouveau projet. En revanche, la concurrence reste vive pour le poste d’arrière droit, la charnière centrale, l’un des postes au milieu de terrain ainsi que l’ailier droit.

Conflit et dilemme

L’arrivée du Néerlandais Denzel Dumfries a compliqué la donne pour l’Anglais Trent Alexander-Arnold. Le profil de l’ancien joueur de l’Inter, axé sur la puissance physique, la rigueur défensive et l’engagement, correspond mieux à la philosophie de Mourinho.

En revanche, l’Anglais possède d’importantes qualités offensives, ainsi que des capacités remarquables en matière de création et de passes, ce qui peut offrir des solutions supplémentaires en attaque et soulager le flanc opposé. Si les deux joueurs auront l’occasion de jouer, une seule place sera disponible lors des grands matchs.

Le choix du duo axial est un autre casse-tête, accentué par l’arrivée d’Ibrahima Konaté qui porte à cinq le nombre de prétendants.

Le défenseur français, pilier de Liverpool malgré son absence à la Coupe du monde, espère s’imposer rapidement dans le onze de départ.

De son côté, Dean Hooysen cherche à retrouver le niveau exceptionnel affiché lors de la Coupe du monde des clubs, avant de voir ses performances baisser au cours de la saison.

Antonio Rüdiger et Éder Militão disposent d’un avantage grâce à leur expérience et à leur titre de champions d’Europe conquis avec le Real Madrid, mais leur condition physique suscite des interrogations après une saison éprouvante, ponctuée de blessures et de périodes de convalescence.

Raúl Asensio, produit du centre de formation, reste une option crédible pour Mourinho : chaque fois aligné, il a démontré son efficacité et son engagement sans faille.

Une concurrence acharnée au milieu de terrain

L’arrivée de Bernardo Silva élargit les options au milieu de terrain, le Portugais ayant déjà occupé ce poste à Manchester City la saison passée, après avoir joué ailier lors de la Coupe du monde.

Il sera en concurrence avec Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni pour une place de titulaire, tandis qu’Édouardo Camavinga tentera de retrouver son meilleur niveau après une baisse de forme.

La saison passée a aussi vu éclore le jeune Tiago Pitarch, qui aspire à davantage de temps de jeu. Il doit s’entretenir avec Mourinho pour clarifier son avenir : départ en prêt afin de gagner en expérience ou maintien au sein de l’équipe première.

Parallèlement, le Real Madrid garde un œil sur le marché des transferts en quête d’une opportunité de renforcer son milieu, même si aucune cible n’a encore été identifiée.

L’ailier droit… le dernier point d’interrogation

Le poste d’ailier droit demeure la principale inconnue. Michael Olise reste la priorité de la direction madrilène, mais en l’absence de transfert, le club se tournera vers les options internes.

Le Turc Arda Güler, auteur de prestations remarquables la saison passée, part favori pour occuper le poste, tandis qu’Ibrahima Díaz continue de lutter pour s’imposer.

Franco Mastantuno et Endrick, eux, doivent encore choisir entre rester pour tenter de s’imposer ou partir en prêt afin d’accumuler du temps de jeu.

De son côté, Rodrygo poursuit sa rééducation après sa grave blessure et devrait retrouver les terrains début 2027.

Les Mondialistes madrilènes doivent retrouver le groupe entre le 5 et le 10 août pour être opérationnels dès l’entame de l’exercice.

Cette phase de préparation s’annonce cruciale pour Mourinho et son staff, qui profiteront de ces derniers jours pour peaufiner les réglages et sélectionner le groupe qui lancera la saison avec l’objectif de reconquérir le titre et de briller sur tous les tableaux.