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imago-sport-1083634105.jpgPressinphoto
Loai Mohamed
Traduit par

Mourinho porte un nouveau coup à Diaz et Diomande et tranche sur le cas Valverde

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Mourinho
B. Diaz
Yan Diomandé
Espagne
Portugal
Maroc
Côte d’Ivoire

Révélation de la composition probable du Real Madrid face à Villarreal

Le Real Madrid se prépare à disputer un match important face à Villarreal, ce samedi en soirée, dans le cadre de la Liga, une rencontre au cours de laquelle le club merengue cherche à retrouver son équilibre et à dissiper les doutes qui entourent son niveau, tout en évitant de voir l'écart se creuser avec le Barça, qui affronte Getafe plus tôt dans la journée au Camp Nou.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », José Mourinho devrait s'appuyer sur un onze de départ compétitif, mené par Thibaut Courtois dans les buts, avec devant lui Marc Cucurella et Denzel Dumfries sur les côtés, aux côtés d'Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté dans l'axe de la défense.

La participation de Konaté était incertaine en raison de douleurs au genou, mais il a finalement intégré le groupe, avec des pronostics qui le voient figurer dans le onze de départ.


Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni devrait évoluer à son poste habituel, aux côtés de Bernardo Silva, qui a peu joué avec la sélection du Portugal durant la trêve internationale et pourrait apporter un plus en matière de circulation du ballon et de jeu collectif.

En ce qui concerne le secteur offensif, Jude Bellingham devrait avoir pour mission de jouer derrière l'attaquant, avec Vinícius Júnior sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe, tandis qu'Arda Güler occuperait vraisemblablement le flanc droit.

Selon le onze probable, Federico Valverde débutera sur le banc par mesure de précaution, tandis que Yan Diomande ne commencera pas le match comme titulaire, bien qu'il ait rejoint le Real Madrid cet été en provenance de Leipzig pour 146 millions d'euros. Le Marocain Brahim Díaz devrait lui aussi prendre place sur le banc.

Le onze probable du Real Madrid face à Villarreal

Gardien : Courtois.

Défense : Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Milieu : Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Attaque : Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.

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