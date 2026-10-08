Mourinho observe : la star du Real Madrid sera-t-elle alignée face à Villarreal ?

Le Real Madrid a tenu sa séance d'entraînement ce jeudi matin avec la participation de tous ses internationaux, sachant que certains d'entre eux ne rejoindront le groupe que demain, soit la veille du match de samedi contre Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, lors de la huitième journée de la Liga.

C'est le cas de Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold et Marc Cucurella, qui se sont entraînés à l'écart du groupe, selon le quotidien « Marca ».

Mais la question la plus importante demeure celle de la participation de Fede Valverde, qui s'entraîne en salle et n'a pas été écarté du match de championnat face à Villarreal malgré l'entorse de troisième degré à la cheville dont il a souffert lors du derby de Madrid le 20 septembre dernier.

La participation de Valverde face à Villarreal paraît improbable en raison de la gravité de la blessure, d'autant plus qu'il ne s'est pas encore entraîné avec ses coéquipiers.

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Cela dit, tout indique que, s'il n'est pas prêt pour ce match, l'Uruguayen le sera pour la rencontre face à l'AS Rome mercredi prochain en Ligue des champions.

Raúl Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo poursuivent chacun leur programme de rééducation et sont des absents assurés des terrains durant la période actuelle.

En revanche, l'entraîneur du Real Madrid s'est réjoui du retour de Kylian Mbappé, qui s'était blessé lors du premier match avec la France pendant la trêve internationale, mais qui sera disponible pour disputer la Liga après avoir effectué la majeure partie de sa période de réadaptation à Paris avec l'accord du club, ainsi que du retour d'Ibrahima Konaté, remis de la blessure au ligament latéral dont il avait souffert fin septembre lors de sa participation avec l'équipe de France.



