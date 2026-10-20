José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé qu'aucun joueur de l'équipe ne bénéficiait d'un statut le mettant à l'abri d'un changement, insistant sur le fait que les performances sur le terrain constituaient le critère fondamental.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse précédant le match face à Leipzig en Ligue des champions : « C'est une grande équipe. Nous avons remporté trois matches en peu de temps, et nous avons décroché la victoire lors du dernier match après avoir livré une prestation remarquable. C'était un match très abouti, et nous devons continuer à travailler. »

Concernant la possibilité que les joueurs demandent à l'arbitre de revoir certaines situations, il a dit : « Nous avons demain un arbitre qui ne plaisante pas. C'est un arbitre d'un très haut niveau, et je suis très heureux d'avoir un arbitre de cette qualité pour un match important. »

Au sujet du statut du Real Madrid comme l'un des principaux favoris pour remporter la Ligue des champions, il a précisé : « Il est bien trop tôt pour en parler. Notre objectif est maintenant la qualification, et ensuite vient l'objectif suivant, celui d'éviter de disputer les barrages. J'ai le sentiment qu'y parvenir exigera d'engranger beaucoup de points. Nous devons d'abord atteindre les 11 ou 12 points qui nous garantissent la qualification, puis récolter les points qui nous permettront d'intégrer les huit premières places. »

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Quant à son éventuelle surprise face au professionnalisme de certains de ses joueurs, il a dit : « Je suis resté ici ce soir. Être ici pendant des heures ne signifie pas nécessairement que l'on travaille. Je suis content que cela se dise de manière positive, mais c'est vrai aussi. Jude a une culture particulière de la récupération et de l'attention au moindre détail, et Diomande vient toujours l'après-midi accompagné du kinésithérapeute. Le plus important est d'avoir un système de travail complet, car personne ne reste ici sans que l'un de mes adjoints soit également présent. »

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Au sujet de la possibilité que Vinicius perde sa place dans le onze de départ, il a insisté : « Il n'y a aucun joueur intouchable. Je n'aime pas ce concept selon lequel il y aurait un joueur impossible à écarter ; ce qui met un joueur à l'abri d'un changement, c'est ce qu'il produit comme performances sur le terrain. »

Interrogé sur le point de savoir s'il avait amené l'équipe au niveau auquel il aspire, il a répondu : « Il nous reste encore beaucoup à faire. Nous sommes ici depuis trois ou quatre mois, et il est impossible que nous ayons déjà atteint le niveau que nous souhaitons. Nous devons nous améliorer en permanence, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Je comprends que le plafond des ambitions du club soit très élevé ; j'ai passé trois ans ici et je connais bien la nature de ces ambitions. Je sais qu'il y a énormément de travail que nous devons accomplir. Je suis un entraîneur têtu ; quand j'adopte une idée, elle reste constamment présente dans mon esprit. Cela signifie que je reste toujours ouvert à analyser les choses et à les réexaminer. Nous devons continuer à travailler. »

À propos du poste le plus adapté pour Arda Güler et Valverde, il a dit : « Leur place, c'est le terrain. Ce sont deux joueurs différents, mais tous deux possèdent la capacité de s'adapter à des postes différents. Chaque match et chaque équipe ont leurs propres circonstances. Lors du dernier match, nous avons joué avec un entrejeu différent. J'essaie de choisir la meilleure composition possible pour l'équipe. Il y a des moments qui conviennent à chaque option, et j'essaie de faire les choses correctement. Parfois j'ai raison, parfois non. »

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Au sujet de la possibilité de jouer avec Mbappé et Endrick ensemble, il a précisé : « C'est difficile. Il est possible qu'ils jouent ensemble dans un 4-4-2, mais avec les ailiers que nous possédons, dotés de telles caractéristiques, le schéma tactique se transformerait en 4-2-4. Il y a aussi la question du moment où les faire entrer, comme cela s'est produit à Rome. »

Quant à son avis sur le fait de considérer les arbitres espagnols comme les meilleurs au monde, il a dit : « Pour moi, les joueurs de mon équipe sont les meilleurs au monde. Et pour Fran Soto, ses arbitres sont les meilleurs au monde. »

Au sujet des choses les plus faciles et les plus difficiles depuis sa prise de fonction, il a dit : « Je ne peux pas parler de surprises ni dire que je m'attendais à ce que les choses soient meilleures ou pires. Je m'attendais à trouver ce que j'ai effectivement trouvé. Je ne suis pas venu en me disant que je resterais ici 100 jours ou trois ans, mais j'essaie de donner le maximum chaque jour. »

À propos du rôle que jouera Diomande lors du match de demain, il a dit : « Vinicius jouera demain au poste d'ailier gauche. Quant à Yan, il ne sait pas s'il participera demain ou non, alors vous pouvez imaginer la situation. »



